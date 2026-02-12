Польша столкнулась с острой нехваткой топлива

https://1prime.ru/20260212/polsha-867423991.html

Польша в разгар зимы столкнулась с острой нехваткой топливных пеллет, сообщает радио RMF24.

мировая экономика

польша

китай

ВАРШАВА, 12 фев - ПРАЙМ. Польша в разгар зимы столкнулась с острой нехваткой топливных пеллет, сообщает радио RMF24. Как отмечает радиостанция, зима в этом году в Польше оказалась исключительно суровой. "Во многих регионах Польши были зафиксированы рекордно низкие температуры, и спрос на топливо резко возрос. Это особенно остро ощутили владельцы домов, отапливаемых пеллетами, которые в соответствии с европейскими и национальными антисмоговыми нормами заменили традиционные печи на экологически чистые пеллетные котлы", - указывает радио. По данным RMF24, в конце января на складах и у оптовых продавцов начало заканчиваться топливо. Были введены ограничения на продажи: сырье можно приобрести только на неделю или в ограниченных количествах. Президент польской торгово-промышленной палаты Петр Поземский в эфире RMF24 пояснил, что Польша столкнулась с острой нехваткой древесных опилок для производства пеллет, которые являются ее единственным источником. Он считает, что проблема назревала в течение нескольких месяцев, и предупреждения, направленные в министерство климата и окружающей среды, не получили адекватного ответа. "Это топливо, на которое министерство настоятельно призывает всех перейти. В то же время, было решено и рыбку съесть, и на елку влезть, и поэтому были ограничены поставки древесины. В 2026 году объем поставок древесины составит 37 миллионов кубометров. Это количество, которое главное управление государственных лесов выделило рынку на весь год. Средний объем поставок всегда составлял около 41 миллиона кубометров. Сейчас у нас на четыре миллиона кубометров меньше древесины", - сказал он. Министерство климата и окружающей среды заверяет, что в Польше нет дефицита древесины. Заместитель министра окружающей среды Миколай Дорожал в дневном интервью RMF FM объяснил, что нынешний кризис является результатом непредсказуемо холодной зимы. По его словам, поляки к концу января практически израсходовали свои запасы, которых обычно хватало до апреля. По данным министерства, Польша сократила экспорт сырой древесины в Китай на целых 50%, при этом большая часть отечественного сырья поступает на польские предприятия.

