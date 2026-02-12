https://1prime.ru/20260212/posobiya-867422413.html
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза - 12.02.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T16:48+0300
2026-02-12T16:48+0300
2026-02-12T16:48+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_dfb42e74bfa99c16ccf363356ce5af6a.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 232 тысячи - до 227 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 222 тысяч заявок с изначального уровня предыдущей недели в 231 тысячу.
https://1prime.ru/20260212/indeksy-867418499.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_c8af551910e3e3a11839af72a32b566d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 227 тысяч
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 232 тысячи - до 227 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 222 тысяч заявок с изначального уровня предыдущей недели в 231 тысячу.
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут