Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/posobiya-867422413.html
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза - 12.02.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T16:48+0300
2026-02-12T16:48+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_dfb42e74bfa99c16ccf363356ce5af6a.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 232 тысячи - до 227 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 222 тысяч заявок с изначального уровня предыдущей недели в 231 тысячу.
https://1prime.ru/20260212/indeksy-867418499.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_c8af551910e3e3a11839af72a32b566d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
16:48 12.02.2026
 
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 227 тысяч

© РИА Новости . Виктор МельникУказатель на Wall Street в Нью-Йорке
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Мельник
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 232 тысячи - до 227 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 222 тысяч заявок с изначального уровня предыдущей недели в 231 тысячу.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
14:39
 
Мировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала