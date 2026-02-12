https://1prime.ru/20260212/posol-867403912.html
Посол рассказал о популярности марокканских мандаринов в России
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867403912.jpg?1770868332
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Марокканская цитрусовая продукция, в особенности мандарины, исторически пользовалась популярностью у советского потребителя, эта тенденция сохраняется и сегодня, о чем свидетельствует рост поставок продукции, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков. Во вторник, 10 февраля российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник. "Марокканские цитрусовые, и особенно мандарины, с давних времен пользуются огромной популярностью в нашей стране. Мандарины с ромбиком "Maroc" обожали в Советском Союзе и считали непременным атрибутом праздничных столов в дни празднования Нового года. Популярны они и сейчас", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата. При этом, отметил дипломат, сегодня конкуренцию марокканской цитрусовой продукции составляют товары Абхазии, Турции и Египта. "Однако, благодаря высокому качеству продукции и известности бренда, поставки марокканских цитрусовых в Россию постоянно растут, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников", - добавил Байбаков. Ранее в Россельхозбанке рассказали РИА Новости, что в предновогодний период доминирующими поставщиками мандаринов остаются Турция, Китай и Марокко. Королевство, которое выступает партнером в торговле мандаринами еще с 1960-х годов, также обеспечивает стабильные объемы клементинов и гибридов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
россия, бизнес, турция, рф, абхазия, россельхозбанк
Посол Байбаков: мандарины из Марокко и сейчас пользуются популярностью у россиян
Во вторник, 10 февраля российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
"Марокканские цитрусовые, и особенно мандарины, с давних времен пользуются огромной популярностью в нашей стране. Мандарины с ромбиком "Maroc" обожали в Советском Союзе и считали непременным атрибутом праздничных столов в дни празднования Нового года. Популярны они и сейчас", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата.
При этом, отметил дипломат, сегодня конкуренцию марокканской цитрусовой продукции составляют товары Абхазии, Турции и Египта.
"Однако, благодаря высокому качеству продукции и известности бренда, поставки марокканских цитрусовых в Россию постоянно растут, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников", - добавил Байбаков.
Ранее в Россельхозбанке рассказали РИА Новости, что в предновогодний период доминирующими поставщиками мандаринов остаются Турция, Китай и Марокко. Королевство, которое выступает партнером в торговле мандаринами еще с 1960-х годов, также обеспечивает стабильные объемы клементинов и гибридов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.