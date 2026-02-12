Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами в Чили - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260212/posolstvo-867401522.html
Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами в Чили
Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами в Чили - 12.02.2026, ПРАЙМ
Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами в Чили
Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами, предположительно нарушившими природоохранное законодательство Чили, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T01:40+0300
2026-02-12T01:40+0300
россия
общество
экономика
чили
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867401522.jpg?1770849654
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами, предположительно нарушившими природоохранное законодательство Чили, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. Как отметила радиостанция, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им запрещено въезжать в Чили в течение трех лет. "В связи с новыми случаями задержаний российских туристов в Чили в результате нарушения ими местного природоохранного законодательства сообщаем следующее. Из местных СМИ известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом на предмет определения наказания. В соответствии с имеющимися предписаниями продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников. Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания", - отметили в посольстве. "Полагали бы целесообразным учитывать вышеизложенное при планировании поездки в Чили", - добавили в дипмиссии. Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. Представитель туроператора Sledext, работавшего с россиянами, сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Российские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.
чили
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , чили, рф
РОССИЯ, Общество , Экономика, ЧИЛИ, РФ
01:40 12.02.2026
 
Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами в Чили

Посольство РФ следит за ситуацией с российскими туристами в Чили

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами, предположительно нарушившими природоохранное законодательство Чили, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. Как отметила радиостанция, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им запрещено въезжать в Чили в течение трех лет.
"В связи с новыми случаями задержаний российских туристов в Чили в результате нарушения ими местного природоохранного законодательства сообщаем следующее. Из местных СМИ известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом на предмет определения наказания. В соответствии с имеющимися предписаниями продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников. Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания", - отметили в посольстве.
"Полагали бы целесообразным учитывать вышеизложенное при планировании поездки в Чили", - добавили в дипмиссии.
Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. Представитель туроператора Sledext, работавшего с россиянами, сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Российские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоЧИЛИРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала