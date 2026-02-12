https://1prime.ru/20260212/posolstvo-867401522.html

Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами в Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами, предположительно нарушившими природоохранное законодательство Чили, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. Как отметила радиостанция, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им запрещено въезжать в Чили в течение трех лет. "В связи с новыми случаями задержаний российских туристов в Чили в результате нарушения ими местного природоохранного законодательства сообщаем следующее. Из местных СМИ известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом на предмет определения наказания. В соответствии с имеющимися предписаниями продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников. Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания", - отметили в посольстве. "Полагали бы целесообразным учитывать вышеизложенное при планировании поездки в Чили", - добавили в дипмиссии. Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. Представитель туроператора Sledext, работавшего с россиянами, сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Российские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.

