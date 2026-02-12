https://1prime.ru/20260212/prezident-867405329.html

Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций

Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций - 12.02.2026, ПРАЙМ

Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций

Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России, даже если такая инициатива снова появится, таким мнением поделился с РИА... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T06:55+0300

2026-02-12T06:55+0300

2026-02-12T06:55+0300

экономика

мировая экономика

общество

словакия

конституционный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405329.jpg?1770868500

БРАТИСЛАВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России, даже если такая инициатива снова появится, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. В декабре 2025 года Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями. "Отказ президента Пеллегрини объявить референдум на основе его своеволия, которое он попытался прикрыть Конституцией Словакии, является для нас достаточным сигналом о том, что, если бы мы повторили такую инициативу, то президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить", - сообщил Слота, который участвовал в сборе подписей в поддержку петиции о проведении референдума. Активисты в Словакии в начале мая 2025 года передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Президент Словакии Пеллегрини 4 июня 2025 года заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , словакия, конституционный суд