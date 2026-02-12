Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций - 12.02.2026, ПРАЙМ
Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций
Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций - 12.02.2026, ПРАЙМ
Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций
Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России, даже если такая инициатива снова появится, таким мнением поделился с РИА... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T06:55+0300
2026-02-12T06:55+0300
экономика
мировая экономика
общество
словакия
конституционный суд
БРАТИСЛАВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России, даже если такая инициатива снова появится, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. В декабре 2025 года Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями. "Отказ президента Пеллегрини объявить референдум на основе его своеволия, которое он попытался прикрыть Конституцией Словакии, является для нас достаточным сигналом о том, что, если бы мы повторили такую инициативу, то президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить", - сообщил Слота, который участвовал в сборе подписей в поддержку петиции о проведении референдума. Активисты в Словакии в начале мая 2025 года передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Президент Словакии Пеллегрини 4 июня 2025 года заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
мировая экономика, общество , словакия, конституционный суд
Экономика, Мировая экономика, Общество , СЛОВАКИЯ, Конституционный суд
06:55 12.02.2026
 
Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций

Слота: президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России

БРАТИСЛАВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России, даже если такая инициатива снова появится, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
В декабре 2025 года Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями.
"Отказ президента Пеллегрини объявить референдум на основе его своеволия, которое он попытался прикрыть Конституцией Словакии, является для нас достаточным сигналом о том, что, если бы мы повторили такую инициативу, то президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить", - сообщил Слота, который участвовал в сборе подписей в поддержку петиции о проведении референдума.
Активисты в Словакии в начале мая 2025 года передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".
Президент Словакии Пеллегрини 4 июня 2025 года заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСЛОВАКИЯКонституционный суд
 
 
