Оттока иностранных студентов не происходит, заявили в Россотрудничестве
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Говорить об оттоке студентов из Центральной Азии из-за миграционной политики РФ не приходится, прочные позиции в сфере образования сохраняются, заявил в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Миграционная политика России направлена на упорядочивание процессов пребывания иностранных граждан и повышение прозрачности правового статуса, в том числе студентов. Эти меры, безусловно, требуют строгого соблюдения правил. При этом говорить о масштабном оттоке иностранных студентов из стран Центральной Азии не приходится", - сказал Примаков.
Он добавил, что Россия сохраняет прочные позиции как образовательное направление благодаря исторически сложившимся связям, общему образовательному пространству, русскому языку и сильной фундаментальной подготовке.
"Безусловен рост конкуренции со стороны других стран, в том числе Китая, который активно инвестирует в образовательную инфраструктуру и стипендиальные программы. Однако для многих студентов из Центральной Азии российское образование остается стратегическим выбором, как с точки зрения качества подготовки, так и последующего профессионального признания в регионе", - отметил Примаков.
Задача Россотрудничества в этих условиях, по его словам, состоит не только в сопровождении студентов на каждом этапе, но и в работе над повышением комфорта их пребывания, укреплении академических партнерств и сохранении гуманитарных связей, которые выходят далеко за рамки миграционных процедур.
"В последнее время наблюдаем даже прирост количества заявок от граждан Центральной Азии. Особенно увеличилось количество заявок граждан Туркменистана – прирост составил около 40%", - заключил Примаков.