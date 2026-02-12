https://1prime.ru/20260212/professii-867411961.html

В России разработают реестры видов профессий

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить реестры и перечни видов профессий, профессиональных стандартов, предусмотрев их соотнесение с перечнями специальностей в системе образования. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "При участии Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить создание на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" функционала по разработке, утверждению, актуализации, использованию, ведению реестров и перечней видов профессиональной деятельности, профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, наименований квалификаций, предусмотрев их соотнесение с перечнями профессий, специальностей, направлений подготовки и квалификациями в системе образования", - говорится в тексте поручений. Срок выполнения поручения - до 25 декабря 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

