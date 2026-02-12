https://1prime.ru/20260212/professii-867411961.html
В России разработают реестры видов профессий
В России разработают реестры видов профессий - 12.02.2026, ПРАЙМ
В России разработают реестры видов профессий
Президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить реестры и перечни видов профессий, профессиональных стандартов, предусмотрев их соотнесение с... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T11:48+0300
2026-02-12T11:48+0300
2026-02-12T11:48+0300
россия
промышленность
рф
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_593a39063b7e4b4fb443731389f5eb64.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить реестры и перечни видов профессий, профессиональных стандартов, предусмотрев их соотнесение с перечнями специальностей в системе образования. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "При участии Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить создание на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" функционала по разработке, утверждению, актуализации, использованию, ведению реестров и перечней видов профессиональной деятельности, профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, наименований квалификаций, предусмотрев их соотнесение с перечнями профессий, специальностей, направлений подготовки и квалификациями в системе образования", - говорится в тексте поручений. Срок выполнения поручения - до 25 декабря 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20260129/legprom-867006160.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_0f55c49002d4579a4fbe0cc8c95b95f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, рф, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, Промышленность, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В России разработают реестры видов профессий
Путин поручил разработать реестры видов профессий и профстандартов
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить реестры и перечни видов профессий, профессиональных стандартов, предусмотрев их соотнесение с перечнями специальностей в системе образования.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте
Кремля.
"При участии Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить создание на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" функционала по разработке, утверждению, актуализации, использованию, ведению реестров и перечней видов профессиональной деятельности, профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, наименований квалификаций, предусмотрев их соотнесение с перечнями профессий, специальностей, направлений подготовки и квалификациями в системе образования", - говорится в тексте поручений.
Срок выполнения поручения - до 25 декабря 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности