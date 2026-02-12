Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России актуализируют профессиональные стандарты - 12.02.2026
В России актуализируют профессиональные стандарты
В России актуализируют профессиональные стандарты - 12.02.2026, ПРАЙМ
В России актуализируют профессиональные стандарты
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля утвердить перечень видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий для... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:42+0300
2026-02-12T12:42+0300
россия
общество
рф
владимир путин
михаил мишустин
александр шохин
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля утвердить перечень видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий для того, чтобы разработать и актуализировать профстандарты, а также установить связь между различными направлениями подготовки в системе образования и видами профдеятельности в сфере труда. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе: а) утверждение перечня видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий в целях разработки и актуализации профессиональных стандартов", - сказано в документе. Кроме того, президент поручил создать механизм, который установит взаимосвязи между профессиями, специальностями, направлениями подготовки, квалификациями в системе образования и видами профдеятельности, профессиональными квалификациями в сфере труда. Также он поручил определить понятия "квалификационные характеристики в сфере труда" и установить порядок разработки и утверждения таких характеристик. Срок предоставления доклада - до 15 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
рф
В России актуализируют профессиональные стандарты

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля утвердить перечень видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий для того, чтобы разработать и актуализировать профстандарты, а также установить связь между различными направлениями подготовки в системе образования и видами профдеятельности в сфере труда.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе: а) утверждение перечня видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий в целях разработки и актуализации профессиональных стандартов", - сказано в документе.
Кроме того, президент поручил создать механизм, который установит взаимосвязи между профессиями, специальностями, направлениями подготовки, квалификациями в системе образования и видами профдеятельности, профессиональными квалификациями в сфере труда. Также он поручил определить понятия "квалификационные характеристики в сфере труда" и установить порядок разработки и утверждения таких характеристик.
Срок предоставления доклада - до 15 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
 
