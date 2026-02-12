https://1prime.ru/20260212/proizvodstvo-867410767.html

В России внедрят массовое обучение бережливому производству

В России внедрят массовое обучение бережливому производству - 12.02.2026

В России внедрят массовое обучение бережливому производству

Президент России Владимир Путин поручил разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план по внедрению массового... | 12.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план по внедрению массового обучения этим принципам. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Разработать и утвердить план массового обучения принципам бережливого производства, предусмотрев в нем в том числе мероприятия по включению в основные образовательные программы и дополнительные профессиональные программы учебных модулей в области бережливого производства", - говорится в тексте поручения. Разработка плана поручена правительству РФ при участии движения детей и молодежи "Движение первых", просветительской организации "Российское общество "Знание", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации". Срок поручения - до 1 декабря 2026 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

