Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Работе России" можно будет создавать цифровое портфолио - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/rabota-867414766.html
На "Работе России" можно будет создавать цифровое портфолио
На "Работе России" можно будет создавать цифровое портфолио - 12.02.2026, ПРАЙМ
На "Работе России" можно будет создавать цифровое портфолио
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить возможность создания на платформе "Работа России" по запросу граждан цифрового карьерного... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:51+0300
2026-02-12T12:51+0300
россия
технологии
владимир путин
социальный фонд
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить возможность создания на платформе "Работа России" по запросу граждан цифрового карьерного портфолио. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить возможность формирования на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" по запросу граждан... цифрового карьерного портфолио, включающего в том числе сведения об образовании, квалификациях, профессиональных навыках и опыте работы, предусмотрев возможность передачи с согласия граждан и при соблюдении требований к защите персональных данных и охраняемой законом тайны на указанную платформу информации, содержащейся в информационных системах Рособрнадзора, Социального фонда России и ФНС России, а также в корпоративных информационных системах", - говорится в тексте поручения Запрос смогут отправить в том числе граждане, являющиеся студентами или впервые поступающие на работу после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.
https://1prime.ru/20250404/rezyume-856382690.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, владимир путин, социальный фонд, фнс россии
РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин, Социальный фонд, ФНС России
12:51 12.02.2026
 
На "Работе России" можно будет создавать цифровое портфолио

Путин поручил дать возможность создать на "Работе России" цифровое портфолио

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить возможность создания на платформе "Работа России" по запросу граждан цифрового карьерного портфолио.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Пользователи "Авито Работы" смогут создавать резюме с помощью ИИ
4 апреля 2025, 12:49
"Правительству Российской Федерации... обеспечить возможность формирования на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" по запросу граждан... цифрового карьерного портфолио, включающего в том числе сведения об образовании, квалификациях, профессиональных навыках и опыте работы, предусмотрев возможность передачи с согласия граждан и при соблюдении требований к защите персональных данных и охраняемой законом тайны на указанную платформу информации, содержащейся в информационных системах Рособрнадзора, Социального фонда России и ФНС России, а также в корпоративных информационных системах", - говорится в тексте поручения
Запрос смогут отправить в том числе граждане, являющиеся студентами или впервые поступающие на работу после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.
 
РОССИЯТехнологииВладимир ПутинСоциальный фондФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала