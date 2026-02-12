В Индии сообщили о серьезном расколе из-за России
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В странах Европейского союза возникли разногласия по поводу стратегии взаимодействия с Россией, заявил в соцсети Х бывший министр иностранных дел Индии и ректор Университета Джавахарлала Неру Канвал Сибал.
"Из Европы поступают противоречивые сигналы. Президент Франции (Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией. Речи канцлера Германии (Фридриха. — Прим. Ред.) Мерца по отношению к России смягчаются. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас по-прежнему настроена крайне враждебно по отношению к России", — написал он.
Эти комментарии стали ответом эксперта на заявления Каллас о продолжающемся оказании помощи Украине и якобы экономических трудностях России из-за санкционного давления.
Сибал подчеркнул, что позиции Франции и Германии указывают на то, что они утратили возможность самостоятельно формировать свои внешнеполитические позиции, передав процесс Брюсселю.
Это, по мнению аналитика, снижает влияние ведущих стран Европы и вредит ЕС, создавая образ нестабильного союза.
В декабре Эммануэль Макрон призвал восстановить контакты с руководством России. На текущей неделе он отметил возобновление технических каналов связи между Парижем и Москвой и выразил желание видеть стремление других стран участвовать в этом процессе. Макрон считает, что такой диалог позволит Европе меньше зависеть от США и защищать свои интересы на переговорах по Украине.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, между Россией и Францией действительно состоялись рабочие контакты, но пока непримечательные. Сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, в Москве пока не видят.