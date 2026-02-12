https://1prime.ru/20260212/regiony-867401294.html

Названы регионы с самой высокой зарплатой

2026-02-12T00:58+0300

экономика

общество

россия

чукотка

магаданская область

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в ноябре 2025 года была в двух регионах России - на Чукотке и в Магаданской области, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Еще в ноябре 2024 года в стране не было ни одного региона с такой средней зарплатой. В Магаданской области она составила 244 тысячи рублей против 193 тысяч годом ранее, а на Чукотке - в среднем 212 тысяч рублей, на 31 тысячу больше, чем год назад. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В конце осени прошлого года в среднем по России она была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.

2026

