Инфляция в России будет замедляться, заявил Решетников
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме. По оценке министерства, инфляция в России на 9 февраля составила 6,4%, она ускорилась с 5,6% декабре. При этом на неделе с 3 по 9 февраля она замедлилась до 0,13% после 0,2% неделей ранее. "Дальше, мы понимаем, она (инфляция - ред.) будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону, по всем тенденциям мы это видим", - сказал Решетников.
