https://1prime.ru/20260212/reshetnikov-867409389.html

Инфляция в России будет замедляться, заявил Решетников

Инфляция в России будет замедляться, заявил Решетников - 12.02.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России будет замедляться, заявил Решетников

Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T10:18+0300

2026-02-12T10:18+0300

2026-02-12T10:18+0300

россия

финансы

рф

максим решетников

госдума

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме. По оценке министерства, инфляция в России на 9 февраля составила 6,4%, она ускорилась с 5,6% декабре. При этом на неделе с 3 по 9 февраля она замедлилась до 0,13% после 0,2% неделей ранее. "Дальше, мы понимаем, она (инфляция - ред.) будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону, по всем тенденциям мы это видим", - сказал Решетников.

https://1prime.ru/20260211/rosstat-867393630.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, максим решетников, госдума, инфляция