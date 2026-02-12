Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России будет замедляться, заявил Решетников - 12.02.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России будет замедляться, заявил Решетников
Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T10:18+0300
2026-02-12T10:18+0300
россия
финансы
рф
максим решетников
госдума
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме. По оценке министерства, инфляция в России на 9 февраля составила 6,4%, она ускорилась с 5,6% декабре. При этом на неделе с 3 по 9 февраля она замедлилась до 0,13% после 0,2% неделей ранее. "Дальше, мы понимаем, она (инфляция - ред.) будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону, по всем тенденциям мы это видим", - сказал Решетников.
рф
россия, финансы, рф, максим решетников, госдума, инфляция
РОССИЯ, Финансы, РФ, Максим Решетников, Госдума, инфляция
10:18 12.02.2026
 
Инфляция в России будет замедляться, заявил Решетников

Решетников: инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме.
По оценке министерства, инфляция в России на 9 февраля составила 6,4%, она ускорилась с 5,6% декабре. При этом на неделе с 3 по 9 февраля она замедлилась до 0,13% после 0,2% неделей ранее.
"Дальше, мы понимаем, она (инфляция - ред.) будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону, по всем тенденциям мы это видим", - сказал Решетников.
В России инфляция с 3 по 9 февраля составила 0,13 процента
