МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз
МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз - 12.02.2026, ПРАЙМ
МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз
12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России в марте обновит свои оценки по развитию ситуации в экономике страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Свои оценки на этот год и плановый период мы обновим в рамках подготовки сценарных условий прогноза в марте, там будет более понятны ситуация и порядок внешних факторов", - сказал Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Госдуме.
МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз
Решетников: МЭР в марте обновит оценки по развитию ситуации в экономике