МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз - 12.02.2026
МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз
Минэкономразвития России в марте обновит свои оценки по развитию ситуации в экономике страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 12.02.2026
мировая экономика
максим решетников
госдума
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России в марте обновит свои оценки по развитию ситуации в экономике страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Свои оценки на этот год и плановый период мы обновим в рамках подготовки сценарных условий прогноза в марте, там будет более понятны ситуация и порядок внешних факторов", - сказал Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Госдуме.
2026
мировая экономика, максим решетников, госдума
Мировая экономика, Максим Решетников, Госдума
10:32 12.02.2026
 
МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз

Решетников: МЭР в марте обновит оценки по развитию ситуации в экономике

Минэкономразвития
Минэкономразвития
Минэкономразвития . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России в марте обновит свои оценки по развитию ситуации в экономике страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Свои оценки на этот год и плановый период мы обновим в рамках подготовки сценарных условий прогноза в марте, там будет более понятны ситуация и порядок внешних факторов", - сказал Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Госдуме.
