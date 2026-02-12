https://1prime.ru/20260212/reshetnikov-867409522.html

МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз

МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз - 12.02.2026, ПРАЙМ

МЭР в марте обновит макроэкономический прогноз

Минэкономразвития России в марте обновит свои оценки по развитию ситуации в экономике страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T10:32+0300

2026-02-12T10:32+0300

2026-02-12T10:32+0300

мировая экономика

максим решетников

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75721/54/757215425_0:10:900:516_1920x0_80_0_0_15cb5636ad8d14ce5646e7f3eed9df9d.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России в марте обновит свои оценки по развитию ситуации в экономике страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Свои оценки на этот год и плановый период мы обновим в рамках подготовки сценарных условий прогноза в марте, там будет более понятны ситуация и порядок внешних факторов", - сказал Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Госдуме.

https://1prime.ru/20260212/reshetnikov-867409389.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, максим решетников, госдума