Международные резервы России за неделю снизились на 3,5 процента

Международные резервы РФ с 30 января по 6 февраля снизились на 3,5% и составили 797,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. 12.02.2026

2026-02-12T16:29+0300

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 января по 6 февраля снизились на 3,5% и составили 797,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 6 февраля 2026 года составили 797,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 29,3 млрд долларов США, или на 3,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 30 января составляли рекордные 826,8 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

