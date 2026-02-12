Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России за неделю снизились на 3,5 процента - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/rezervy-867421577.html
Международные резервы России за неделю снизились на 3,5 процента
Международные резервы России за неделю снизились на 3,5 процента - 12.02.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю снизились на 3,5 процента
Международные резервы РФ с 30 января по 6 февраля снизились на 3,5% и составили 797,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T16:29+0300
2026-02-12T16:29+0300
россия
финансы
рф
сша
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 января по 6 февраля снизились на 3,5% и составили 797,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 6 февраля 2026 года составили 797,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 29,3 млрд долларов США, или на 3,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 30 января составляли рекордные 826,8 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20260212/profstandarty-867414459.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b474636405727efd7154c17d447f5fe9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, сша, банк россия, мвф
РОССИЯ, Финансы, РФ, США, банк Россия, МВФ
16:29 12.02.2026
 
Международные резервы России за неделю снизились на 3,5 процента

Международные резервы РФ за неделю снизились на 3,5% и составили $797,5 млрд

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 января по 6 февраля снизились на 3,5% и составили 797,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 6 февраля 2026 года составили 797,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 29,3 млрд долларов США, или на 3,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 30 января составляли рекордные 826,8 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Цех - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
В России актуализируют профессиональные стандарты
12:42
 
РОССИЯФинансыРФСШАбанк РоссияМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала