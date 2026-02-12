Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к автосервису - 12.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к автосервису
2026-02-12T03:17+0300
2026-02-12T03:51+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Потребитель при обнаружении недостатков и нарушения срока выполнения работ по ремонту и обслуживанию машины в автосервисе вправе потребовать уменьшения цены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "При обнаружении недостатков потребитель должен сразу заявить об этом исполнителю. Они должны быть описаны в документе, удостоверяющем приемку", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре отметили, что при обнаружении владельцем машины несоответствия исполнения договора или других скрытых недостатков после приемки он должен известить об этом исполнителя. "При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков; уменьшения установленной за работу цены; безвозмездного повторного выполнения работы; возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами", - пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что выдача автомобиля потребителю производится только после проверки полноты и качества выполненной работы, а также сохранности транспортного средства. Хозяин машины обязан с участием исполнителя проверить ее комплектность и техническое состояние машины, а также исправность и качество оказанных услуг. "Если исполнитель нарушил сроки выполнения работ, потребитель вправе по своему выбору: назначить исполнителю новый срок; поручить работу третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения расходов; потребовать уменьшения цены; отказаться от исполнения договора", - добавили в ведомстве. Договор, исполняемый в присутствии потребителя (подкачка шин, диагностические работы, мойка и другое), может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека. "Если же потребитель оставляет автомобиль для выполнения работ, исполнитель обязан одновременно с договором составить приемосдаточный акт, в котором указываются комплектность машины и видимые наружные повреждения и дефекты, сведения о предоставлении потребителем запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены", - отметили в пресс-службе. Просьба потребителя об оказании дополнительных услуг должна быть оформлена договором, рассказали в Роспотребнадзоре. "Для защиты нарушенных прав граждане вправе обратиться с претензиями к продавцу или исполнителю работ/услуг. Если же исполнитель оставил обращение без ответа и вопрос не решился, тогда следует подать обращение в территориальный орган Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.
03:17 12.02.2026 (обновлено: 03:51 12.02.2026)
 
