В Россельхозбанке посчитали, сколько блинов россияне съедают в Масленицу

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россияне ежегодно съедают около 500 миллионов блинов во время Масленицы, используя для их приготовления 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "В период Масленицы в России ежегодно потребляется порядка полумиллиарда блинов. Для их приготовления за неделю праздника используется около 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла", - сообщили в банке. Там отметили, что порядка 71% россиян отмечают Масленицу дома и предпочитают печь блины самостоятельно. Еще 20% воспринимают праздник как повод отправиться в гости к родным и друзьям "на блины". Готовые блины покупают 5%, а посещают кафе и рестораны лишь 4%. Почти половина россиян съедают до пяти блинов за раз, а 22% в праздничные дни вовсе не ведут счет блинам. При этом 20% ограничиваются одним-двумя блинами в честь праздника, а 13% россиян могут съесть от 5 до 10 блинов за один раз. По данным банка, для 38% россиян главной ценностью становится прощание с зимой и ожидание весны. Для 28% праздник прежде всего - повод собраться с близкими за одним столом. Атмосфера народных гуляний важна для 20%, а гастрономический интерес и новые вкусы - для 14%. Также эксперты добавили, что почти каждый второй россиянин положительно относится к масленичным гуляниям в "старорусском" стиле: 42% с удовольствием приняли бы участие в таких форматах, еще 42% готовы рассмотреть их при интересной программе и лишь 16% отметили, что подобный досуг им не близок.

