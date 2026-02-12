https://1prime.ru/20260212/rossijane-867401407.html

Россияне снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, сообщило радио BioBioChile. | 12.02.2026, ПРАЙМ

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - ПРАЙМ. Россияне снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, сообщило радио BioBioChile. "В среду днем в суде Пуэрто-Наталеса, регион Магальянес, были официально предъявлены обвинения иностранным гражданам за использование источников тепла на территории национального парка Торрес-дель-Пайне, что является правонарушением, наказуемым в соответствии с законом о лесоводстве. Трое задержанных были гражданами России и один гражданином США, все они были задержаны на территории парка", - отметило СМИ. Американец курил на территории парка, значительная часть которого ранее не раз страдала от пожаров, вызванных курением или использованием огня туристами. Позднее сотрудники парка заметили трёх граждан России, у которых была газовая горелка. Она не была включена, но была готова к использованию. В обоих случаях прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Американец должен заплатить штраф в более чем 2,3 тысячи долларов, россияне - штрафу в почти 1200 долларов каждый. Всем запрещено выезжать в Чили в течение трёх лет. Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. Представитель туроператора Sledext, работавшего с россиянами, сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Российские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.

2026

