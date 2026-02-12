https://1prime.ru/20260212/rossijane-867401928.html

Россияне рассказали, как изменится ключевая ставка ЦБ

Россияне рассказали, как изменится ключевая ставка ЦБ - 12.02.2026, ПРАЙМ

Россияне рассказали, как изменится ключевая ставка ЦБ

Почти каждый третий россиянин ждет снижения ставки Банком России на заседании в эту пятницу, причем молодежь больше склонна ожидать жестких действий регулятора,

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин ждет снижения ставки Банком России на заседании в эту пятницу, причем молодежь больше склонна ожидать жестких действий регулятора, а старшее поколение, наоборот, мягких, рассказали РИА Новости в тематическом поиске "Яндекса" по финансам. "На вопрос о том, как изменится ключевая ставка после первого в году заседания, ответы респондентов распределились почти поровну между тремя вариантами: 30% ожидают снижения, 29% - повышения, 24% - сохранения ставки без изменений", - выяснили аналитики, опросив жителей РФ из городов с населением более 100 тысяч человек возрастом от 18-64 лет. Молодые люди 18-24 лет чаще ожидают повышения ставки - таких 42%. При этом в возрастной группе старше 55 лет чаще ждут снижения (35%), добавили аналитики. Подавляющее большинство россиян следят за решениями Банка России по ставке: 32% делают это целенаправленно и регулярно, а 39% - время от времени. "Доля тех, кто регулярно следит за ставкой, выше среди мужчин (35% против 30% среди женщин) и среди людей старше 55 лет (39%)", - отметили аналитики. При этом почти половина россиян считают, что размер "ключа" существенно влияет на их личные финансы. Для 44% пятничное решение ЦБ, вероятно, потенциально станет поводом пересмотреть финансовые планы, заключили аналитики. Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 13 февраля. На предыдущем заседании 19 декабря регулятор ожидаемо пятый раз подряд снизил ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых, и полностью сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам, вновь не указав их ожидаемую направленность.

