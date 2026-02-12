https://1prime.ru/20260212/rossiya-867428115.html
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России - 12.02.2026, ПРАЙМ
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России
Латиноамериканские производители алкоголя и сельхозпродукции хотят нарастить свое присутствие на рынке России, сообщили РИА Новости представители компаний... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T20:43+0300
2026-02-12T20:43+0300
2026-02-12T20:43+0300
бизнес
россия
рф
москва
мексика
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_7f15df33858c8cd93d1adef96a668801.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Латиноамериканские производители алкоголя и сельхозпродукции хотят нарастить свое присутствие на рынке России, сообщили РИА Новости представители компаний разных стран. На международной выставке продуктов питания и напитков "Продэкспо-2026", которая проходит в Москве, Мексика представляет свой традиционный крепкий алкогольный напиток текилу. Директор по международным продажам компании Tequilas del Señor Ана Эвелия Морено сообщила РИА Новости, что у напитка есть большие возможности на российском рынке. "Мы работаем на этом рынке много лет, хорошо его знаем, и открывшиеся возможности оказались очень хорошими. Мы будем продолжать расширять нашу дистрибьюторскую сеть. Мы хотим добиться большего объема продаж и познакомиться с большим количеством компаний", - отметила директор. Расширять присутствие на рынке РФ намерен и чилийский производитель вина Bodegas Tagua Tagua. "Мы хотим, чтобы Россия стала более важным игроком для компании", - сказал представитель винодельни Андрес Корреа. В настоящее время компания поставляет в РФ около 15 тысяч ящиков по 12 бутылок в год и стремится достичь уровня в 50 тысяч ящиков в среднесрочной перспективе. "Мы очень верим в рынок: как в российский, так и в рынок соседних с Россией стран", - сказал, в свою очередь, исполняющий директор аргентинской компании Wenfor, занимающейся экспортом-импортом вина, Хосе Альфредо Бартолусси. Бразильская компания GBC Foods, поставляющая в РФ арахис, также намерена нарастить присутствие на рынке и изучает возможность поставок новой продукции - бразильского ореха, семян кунжута, какао, сообщил РИА Новости представитель компании Леонел Соларес.
https://1prime.ru/20260127/mayning-866945456.html
рф
москва
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_6ca3b89d41e8c2333f6da1005b7a6171.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, москва, мексика
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, МЕКСИКА
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России
Латиноамериканские производители сельхозпродукции хотят нарастить присутствие в РФ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Латиноамериканские производители алкоголя и сельхозпродукции хотят нарастить свое присутствие на рынке России, сообщили РИА Новости представители компаний разных стран.
На международной выставке продуктов питания и напитков "Продэкспо-2026", которая проходит в Москве
, Мексика
представляет свой традиционный крепкий алкогольный напиток текилу.
Директор по международным продажам компании Tequilas del Señor Ана Эвелия Морено сообщила РИА Новости, что у напитка есть большие возможности на российском рынке.
"Мы работаем на этом рынке много лет, хорошо его знаем, и открывшиеся возможности оказались очень хорошими. Мы будем продолжать расширять нашу дистрибьюторскую сеть. Мы хотим добиться большего объема продаж и познакомиться с большим количеством компаний", - отметила директор.
Расширять присутствие на рынке РФ
намерен и чилийский производитель вина Bodegas Tagua Tagua.
"Мы хотим, чтобы Россия стала более важным игроком для компании", - сказал представитель винодельни Андрес Корреа.
В настоящее время компания поставляет в РФ около 15 тысяч ящиков по 12 бутылок в год и стремится достичь уровня в 50 тысяч ящиков в среднесрочной перспективе.
"Мы очень верим в рынок: как в российский, так и в рынок соседних с Россией стран", - сказал, в свою очередь, исполняющий директор аргентинской компании Wenfor, занимающейся экспортом-импортом вина, Хосе Альфредо Бартолусси.
Бразильская компания GBC Foods, поставляющая в РФ арахис, также намерена нарастить присутствие на рынке и изучает возможность поставок новой продукции - бразильского ореха, семян кунжута, какао, сообщил РИА Новости представитель компании Леонел Соларес.
GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта