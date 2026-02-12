https://1prime.ru/20260212/rossiya-867428115.html

Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Латиноамериканские производители алкоголя и сельхозпродукции хотят нарастить свое присутствие на рынке России, сообщили РИА Новости представители компаний разных стран. На международной выставке продуктов питания и напитков "Продэкспо-2026", которая проходит в Москве, Мексика представляет свой традиционный крепкий алкогольный напиток текилу. Директор по международным продажам компании Tequilas del Señor Ана Эвелия Морено сообщила РИА Новости, что у напитка есть большие возможности на российском рынке. "Мы работаем на этом рынке много лет, хорошо его знаем, и открывшиеся возможности оказались очень хорошими. Мы будем продолжать расширять нашу дистрибьюторскую сеть. Мы хотим добиться большего объема продаж и познакомиться с большим количеством компаний", - отметила директор. Расширять присутствие на рынке РФ намерен и чилийский производитель вина Bodegas Tagua Tagua. "Мы хотим, чтобы Россия стала более важным игроком для компании", - сказал представитель винодельни Андрес Корреа. В настоящее время компания поставляет в РФ около 15 тысяч ящиков по 12 бутылок в год и стремится достичь уровня в 50 тысяч ящиков в среднесрочной перспективе. "Мы очень верим в рынок: как в российский, так и в рынок соседних с Россией стран", - сказал, в свою очередь, исполняющий директор аргентинской компании Wenfor, занимающейся экспортом-импортом вина, Хосе Альфредо Бартолусси. Бразильская компания GBC Foods, поставляющая в РФ арахис, также намерена нарастить присутствие на рынке и изучает возможность поставок новой продукции - бразильского ореха, семян кунжута, какао, сообщил РИА Новости представитель компании Леонел Соларес.

