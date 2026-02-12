Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/rossiya-867428115.html
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России - 12.02.2026, ПРАЙМ
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России
Латиноамериканские производители алкоголя и сельхозпродукции хотят нарастить свое присутствие на рынке России, сообщили РИА Новости представители компаний... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T20:43+0300
2026-02-12T20:43+0300
бизнес
россия
рф
москва
мексика
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_7f15df33858c8cd93d1adef96a668801.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Латиноамериканские производители алкоголя и сельхозпродукции хотят нарастить свое присутствие на рынке России, сообщили РИА Новости представители компаний разных стран. На международной выставке продуктов питания и напитков "Продэкспо-2026", которая проходит в Москве, Мексика представляет свой традиционный крепкий алкогольный напиток текилу. Директор по международным продажам компании Tequilas del Señor Ана Эвелия Морено сообщила РИА Новости, что у напитка есть большие возможности на российском рынке. "Мы работаем на этом рынке много лет, хорошо его знаем, и открывшиеся возможности оказались очень хорошими. Мы будем продолжать расширять нашу дистрибьюторскую сеть. Мы хотим добиться большего объема продаж и познакомиться с большим количеством компаний", - отметила директор. Расширять присутствие на рынке РФ намерен и чилийский производитель вина Bodegas Tagua Tagua. "Мы хотим, чтобы Россия стала более важным игроком для компании", - сказал представитель винодельни Андрес Корреа. В настоящее время компания поставляет в РФ около 15 тысяч ящиков по 12 бутылок в год и стремится достичь уровня в 50 тысяч ящиков в среднесрочной перспективе. "Мы очень верим в рынок: как в российский, так и в рынок соседних с Россией стран", - сказал, в свою очередь, исполняющий директор аргентинской компании Wenfor, занимающейся экспортом-импортом вина, Хосе Альфредо Бартолусси. Бразильская компания GBC Foods, поставляющая в РФ арахис, также намерена нарастить присутствие на рынке и изучает возможность поставок новой продукции - бразильского ореха, семян кунжута, какао, сообщил РИА Новости представитель компании Леонел Соларес.
https://1prime.ru/20260127/mayning-866945456.html
рф
москва
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_6ca3b89d41e8c2333f6da1005b7a6171.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, москва, мексика
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, МЕКСИКА
20:43 12.02.2026
 
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России

Латиноамериканские производители сельхозпродукции хотят нарастить присутствие в РФ

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Латиноамериканские производители алкоголя и сельхозпродукции хотят нарастить свое присутствие на рынке России, сообщили РИА Новости представители компаний разных стран.
На международной выставке продуктов питания и напитков "Продэкспо-2026", которая проходит в Москве, Мексика представляет свой традиционный крепкий алкогольный напиток текилу.
Директор по международным продажам компании Tequilas del Señor Ана Эвелия Морено сообщила РИА Новости, что у напитка есть большие возможности на российском рынке.
"Мы работаем на этом рынке много лет, хорошо его знаем, и открывшиеся возможности оказались очень хорошими. Мы будем продолжать расширять нашу дистрибьюторскую сеть. Мы хотим добиться большего объема продаж и познакомиться с большим количеством компаний", - отметила директор.
Расширять присутствие на рынке РФ намерен и чилийский производитель вина Bodegas Tagua Tagua.
"Мы хотим, чтобы Россия стала более важным игроком для компании", - сказал представитель винодельни Андрес Корреа.
В настоящее время компания поставляет в РФ около 15 тысяч ящиков по 12 бутылок в год и стремится достичь уровня в 50 тысяч ящиков в среднесрочной перспективе.
"Мы очень верим в рынок: как в российский, так и в рынок соседних с Россией стран", - сказал, в свою очередь, исполняющий директор аргентинской компании Wenfor, занимающейся экспортом-импортом вина, Хосе Альфредо Бартолусси.
Бразильская компания GBC Foods, поставляющая в РФ арахис, также намерена нарастить присутствие на рынке и изучает возможность поставок новой продукции - бразильского ореха, семян кунжута, какао, сообщил РИА Новости представитель компании Леонел Соларес.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области первой очереди самого крупного в России центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта
27 января, 16:05
 
БизнесРОССИЯРФМОСКВАМЕКСИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала