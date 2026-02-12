https://1prime.ru/20260212/rossiyane-867418060.html
"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций
Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life.
2026-02-12T14:31+0300
2026-02-12T14:31+0300
2026-02-12T14:31+0300
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life. "Пользователи жалуются, что компания блокирует или удаляет их профили", — сообщается в публикации.Владельцы iPhone сообщают, что теперь необходимо подтвердить свою личность в настройках профиля, отправив фотографию паспорта. "Без этого в App Store ничего не купить. В Game Center нет доступа к играм, многие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Также владельцы "яблочек", чьи Apple ID заблокированы, сейчас пытаются отвязать телефон, чтобы создать новый ID", — говорится в материале.Эксперты полагают, что это связано с автоматическими проверками по базам данных санкционных лиц. Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве обращали внимание на то, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России. В самих западных странах тоже звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин отмечал, что сдерживание и ослабление России являются долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, главной целью западных стран является ухудшение жизни миллионов людей.
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ.
Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life
"Пользователи жалуются, что компания блокирует или удаляет их профили", — сообщается в публикации.
Владельцы iPhone сообщают, что теперь необходимо подтвердить свою личность в настройках профиля, отправив фотографию паспорта.
"Без этого в App Store ничего не купить. В Game Center нет доступа к играм, многие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Также владельцы "яблочек", чьи Apple ID заблокированы, сейчас пытаются отвязать телефон, чтобы создать новый ID", — говорится в материале.
Эксперты полагают, что это связано с автоматическими проверками по базам данных санкционных лиц.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
обращали внимание на то, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России. В самих западных странах тоже звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент Владимир Путин
отмечал, что сдерживание и ослабление России являются долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, главной целью западных стран является ухудшение жизни миллионов людей.
