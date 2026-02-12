https://1prime.ru/20260212/rossiyane-867418060.html

"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций

"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций

Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T14:31+0300

2026-02-12T14:31+0300

2026-02-12T14:31+0300

запад

сша

москва

владимир путин

ес

apple

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862228148_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_6e43b29e3def13e6f33f28305205b183.jpg

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life. "Пользователи жалуются, что компания блокирует или удаляет их профили", — сообщается в публикации.Владельцы iPhone сообщают, что теперь необходимо подтвердить свою личность в настройках профиля, отправив фотографию паспорта. "Без этого в App Store ничего не купить. В Game Center нет доступа к играм, многие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Также владельцы "яблочек", чьи Apple ID заблокированы, сейчас пытаются отвязать телефон, чтобы создать новый ID", — говорится в материале.Эксперты полагают, что это связано с автоматическими проверками по базам данных санкционных лиц. Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве обращали внимание на то, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России. В самих западных странах тоже звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин отмечал, что сдерживание и ослабление России являются долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, главной целью западных стран является ухудшение жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20260211/mid-867385522.html

https://1prime.ru/20260212/yandeks-867417783.html

https://1prime.ru/20260211/ukraina-867384839.html

запад

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, сша, москва, владимир путин, ес, apple