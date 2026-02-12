Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций - 12.02.2026
"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций
"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций
Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T14:31+0300
2026-02-12T14:31+0300
запад
сша
москва
владимир путин
ес
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862228148_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_6e43b29e3def13e6f33f28305205b183.jpg
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life. "Пользователи жалуются, что компания блокирует или удаляет их профили", — сообщается в публикации.Владельцы iPhone сообщают, что теперь необходимо подтвердить свою личность в настройках профиля, отправив фотографию паспорта. "Без этого в App Store ничего не купить. В Game Center нет доступа к играм, многие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Также владельцы "яблочек", чьи Apple ID заблокированы, сейчас пытаются отвязать телефон, чтобы создать новый ID", — говорится в материале.Эксперты полагают, что это связано с автоматическими проверками по базам данных санкционных лиц. Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве обращали внимание на то, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России. В самих западных странах тоже звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин отмечал, что сдерживание и ослабление России являются долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, главной целью западных стран является ухудшение жизни миллионов людей.
запад
сша
москва
запад, сша, москва, владимир путин, ес, apple
ЗАПАД, США, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС, Apple
14:31 12.02.2026
 
"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций

Life: Apple блокирует россиян, чьи ФИО совпали с данными из санкционных списков

iPhone 17. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Российские пользователи теряют доступ к своим аккаунтам Apple из-за совпадения их имен с данными, содержащимися в санкционных списках США и ЕС, пишет Life.
"Пользователи жалуются, что компания блокирует или удаляет их профили", — сообщается в публикации.
Владельцы iPhone сообщают, что теперь необходимо подтвердить свою личность в настройках профиля, отправив фотографию паспорта.
"Без этого в App Store ничего не купить. В Game Center нет доступа к играм, многие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Также владельцы "яблочек", чьи Apple ID заблокированы, сейчас пытаются отвязать телефон, чтобы создать новый ID", — говорится в материале.
Эксперты полагают, что это связано с автоматическими проверками по базам данных санкционных лиц.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве обращали внимание на то, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России. В самих западных странах тоже звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент Владимир Путин отмечал, что сдерживание и ослабление России являются долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, главной целью западных стран является ухудшение жизни миллионов людей.
ЗАПАДСШАМОСКВАВладимир ПутинЕСApple
 
 
