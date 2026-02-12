Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ ожидает рекордный турпоток россиян в Японию
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может составить 230-260 тысяч человек, сообщают в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова. "При сохранении текущих параметров турпоток из России способен обновить рекорд и достичь 230–260 тыс. человек, что на 28–43% превысит результат 2025 года. Наибольший прирост ожидается в весенний и осенний периоды", - рассказал Абасов. По его словам, в 2025 году турпоток из России в Японию достиг 194,9 тысячи поездок, практически удвоив показатели 2024 года, тогда было совершено 99,3 тысячи поездок. Относительно 2023 года, когда туда направилось 42 тысячи туристов, рост составил более чем 4,6 раза. "Фундаментальной основой бума остаётся сочетание макроэкономических и регуляторных факторов. Слабая иена (150–155 иен за доллар, 170–180 за рубль в начале 2026 года) обеспечивает турпакетам ценовую конкурентоспособность даже относительно Юго-Восточной Азии", - добавил он.
16:55 12.02.2026
 
РСТ ожидает рекордный турпоток россиян в Японию

Турпоток россиян в Японию в 2026 году может обновить рекорд

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может составить 230-260 тысяч человек, сообщают в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.
"При сохранении текущих параметров турпоток из России способен обновить рекорд и достичь 230–260 тыс. человек, что на 28–43% превысит результат 2025 года. Наибольший прирост ожидается в весенний и осенний периоды", - рассказал Абасов.
По его словам, в 2025 году турпоток из России в Японию достиг 194,9 тысячи поездок, практически удвоив показатели 2024 года, тогда было совершено 99,3 тысячи поездок. Относительно 2023 года, когда туда направилось 42 тысячи туристов, рост составил более чем 4,6 раза.
"Фундаментальной основой бума остаётся сочетание макроэкономических и регуляторных факторов. Слабая иена (150–155 иен за доллар, 170–180 за рубль в начале 2026 года) обеспечивает турпакетам ценовую конкурентоспособность даже относительно Юго-Восточной Азии", - добавил он.
