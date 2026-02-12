https://1prime.ru/20260212/samolet-867431703.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
