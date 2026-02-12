https://1prime.ru/20260212/samolet-867431823.html
В аэропорту Волгограда ввели ограничения
2026-02-12T23:37+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила в четверг Росавиация. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
