https://1prime.ru/20260212/samozanyatye-867408350.html
В Москве резко увеличилось число самозанятых
В Москве резко увеличилось число самозанятых - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Москве резко увеличилось число самозанятых
Число самозанятых в Москве за 2025 год увеличилось почти на 20%, к началу 2026 года оно достигло 2,26 миллиона человек, сообщается на сайте мэра и правительства | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T09:40+0300
2026-02-12T09:40+0300
2026-02-12T09:40+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83462/87/834628709_0:2:3087:1738_1920x0_80_0_0_d4ef09dce6212b8cd163a723f6d83abd.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве за 2025 год увеличилось почти на 20%, к началу 2026 года оно достигло 2,26 миллиона человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Число самозанятых в Москве за 2025 год увеличилось почти на 20% и к началу 2026 достигло 2,26 миллиона человек. Столица лидирует по количеству плательщиков налога на профессиональный доход - на нее приходится 15% от всех зарегистрированных в России самозанятых", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. "За 2025 год самозанятые перечислили в городской бюджет 20,6 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем в 2024-м. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило около 60 миллиардов рублей налога на профессиональный доход", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20260205/samozanyatye-867209599.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83462/87/834628709_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_7e303e566e6d23a1eb7a00ea107ccf9a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
В Москве резко увеличилось число самозанятых
Число самозанятых в Москве за 2025 год выросло почти на 20 процентов
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ.
Число самозанятых в Москве за 2025 год увеличилось почти на 20%, к началу 2026 года оно достигло 2,26 миллиона человек, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Число самозанятых в Москве
за 2025 год увеличилось почти на 20% и к началу 2026 достигло 2,26 миллиона человек. Столица лидирует по количеству плательщиков налога на профессиональный доход - на нее приходится 15% от всех зарегистрированных в России самозанятых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.
"За 2025 год самозанятые перечислили в городской бюджет 20,6 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем в 2024-м. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило около 60 миллиардов рублей налога на профессиональный доход", - добавляется в сообщении.
Шохин рассказал, когда стоит готовиться к изменениям режима самозанятых