В Москве резко увеличилось число самозанятых

В Москве резко увеличилось число самозанятых

2026-02-12T09:40+0300

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве за 2025 год увеличилось почти на 20%, к началу 2026 года оно достигло 2,26 миллиона человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Число самозанятых в Москве за 2025 год увеличилось почти на 20% и к началу 2026 достигло 2,26 миллиона человек. Столица лидирует по количеству плательщиков налога на профессиональный доход - на нее приходится 15% от всех зарегистрированных в России самозанятых", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. "За 2025 год самозанятые перечислили в городской бюджет 20,6 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем в 2024-м. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило около 60 миллиардов рублей налога на профессиональный доход", - добавляется в сообщении.

