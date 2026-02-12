Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Этот металл растет быстрее золота, и его скупают все подряд - 12.02.2026, ПРАЙМ
Этот металл растет быстрее золота, и его скупают все подряд
05:05 12.02.2026
 
Этот металл растет быстрее золота, и его скупают все подряд

Назаркин: серебро дорожает в три раза быстрее золота, и рост продолжится

Дмитрий Назаркин, эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней
Дмитрий Назаркин
Эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. На фоне продолжающегося роста котировок физического серебра инвесторы проявляют все больший интерес к вложениям в этот актив. По итогам прошлого года именно серебро продемонстрировало самые высокие темпы роста цены, опередив по этому показателю даже золото. Оба металла беспрецедентно росли в своей стоимости, но динамика роста цены серебра была опережающей по отношению к прочим металлам, торгующимся на открытом рынке. Так, за 2025-й год цена на серебро выросла почти на 300%. Это — исторический максимум. При этом даже золото за тот же период подорожало лишь на 110%. Да, все драгоценные металлы продемонстрировали небывалый рост, но серебро было лидером.
Стоит отметить, что рост цены на серебро продолжился и в наступившем году, и только за январь оно подорожало ещё более чем на 65%. В результате в конце января биржевые цены на серебро достигли нового рекорда в 120,6 долларов США за тройскую унцию.
Такому стремительному рывку цены на “лунный металл” способствовали сразу несколько факторов.
Во-первых, это обозначившийся ко второй половине 2025-го года дефицит физического серебра на мировых биржах. Так, на Шанхайской фьючерсной бирже к концу прошлого года запасы этого металла достигли самого низкого показателя за последние 10 лет. Причиной настолько значительного снижения стали рекордные темпы экспорта серебра из Китая.
Такая тенденция насторожила рынок, и уже в ноябре 2025-го США поспешили включить серебро в перечень критически важных ресурсов. Результатом этого решения стал экстренный перевод Соединёнными Штатами принадлежащего им серебра из Великобритании обратно в свои хранилища. К слову, весной 2025-го США уже вернули себе хранившуюся до этого в Банке Англии часть государственного золотого запаса.
Возникший дефицит физического серебра стал катализатором того, что трейдеры, которые ранее сделали ставку на его продажу без покрытия, в результате стали вынужденно выкупать металл по той цене, которую заявляли продавцы, воспользовавшиеся тем, что трейдеры “загнаны в угол” собственной беспечностью.
Во-вторых, рост цены на серебро подстёгивает и ожидаемое инвесторами снижение ставки ФРС. В мае её должен возглавить новый председатель. Дональд Трамп выдвинул на этот пост Кевина Уорша, если Сенат утвердит его кандидатуру, Уорш сменит на посту Джерома Пауэлла. Ожидается, что он разделит настрой Трампа по поводу снижения ставки. Однако инвесторы находятся в состоянии неопределенности на этот счет, зная о непредсказуемости американского лидера.
Такой их настрой, безусловно, проецируется не только на рынок бумаг, но и на сырьевой сектор. И цены на металлы (в том числе, на серебро) — не исключение.
В-третьих, потребность в серебре довольно за короткое время возросла одновременно в нескольких отраслях промышленности. Это произошло в результате резкого рывка производства в таких сегментах как промышленная электроника, производство солнечных батарей и медицина. Активное одновременное развитие всех этих трёх направлений обусловило беспрецедентную потребность в серебре в каждом из них.
Наконец, в-четвёртых, подогревает цену на серебро и факт, который всегда имел место — высокая стоимость хранения этого металла. Дело в том, что комиссия банков и бирж за хранение серебра в 100 раз выше, чем цена услуги по хранению золота. Тем более это стало актуальным в последнее время, когда одна значительная часть серебра была экспортирована из Китая, другая, не менее крупная по объёму, возвращается Соединёнными Штатами из Великобритании.
Ситуация на глобальных рынках и фиксируемый средствами массовой информации рост цены на серебро не могли не отразиться и на поведении рядового населения. Россия в этом — не исключение. Возросший интерес граждан к сохранению и приумножению своих сбережений за счёт приобретения физического серебра и открытия металлических счетов отмечают крупнейшие отечественные банки. И это вполне объяснимо, ведь в рублёвом эквиваленте серебро в ушедшем году стало лидером по доходности, опередив и золото, и корпоративные облигации, и ОФЗ, и акции, и банковские вклады. Учётные цены Центрабанка на серебро выросли за прошлый год с 94,4 рубля до 174,6 рубля за грамм. В этом году данный показатель вырос ещё более чем на 45% — до 273,6 рубля за грамм металла (на конец января).
Сохраняющиеся геополитическая турбулентность, волатильность рынков и вытекающая из этих двух факторов инвестиционная неопределённость будут и дальше подталкивать как крупных инвесторов, так и рядовых граждан к поиску финансовой стабильности в тихой гавани вложений в металлы. И один из них — это серебро, которое вот уже несколько тысячелетий сохраняет свою ценность и незыблемость как надежнейший актив.
Автор - Дмитрий Назаркин, эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

