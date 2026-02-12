https://1prime.ru/20260212/serebro-867428298.html

Биржевая цена серебра ускорила падение в четверг

Биржевая цена серебра ускорила падение в четверг - 12.02.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена серебра ускорила падение в четверг

Биржевая цена на серебро в четверг вечером ускорила падение до 10%, находится у отметки в 75,5 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T20:51+0300

2026-02-12T20:51+0300

2026-02-12T20:51+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в четверг вечером ускорила падение до 10%, находится у отметки в 75,5 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.52 мск мск цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 10,06% - до 75,498 доллара за унцию.

https://1prime.ru/20260212/zoloto-867426523.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок