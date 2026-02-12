https://1prime.ru/20260212/serebro-867428298.html
Биржевая цена серебра ускорила падение в четверг
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в четверг вечером ускорила падение до 10%, находится у отметки в 75,5 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.52 мск мск цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 10,06% - до 75,498 доллара за унцию.
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в четверг вечером ускорила падение до 10%, находится у отметки в 75,5 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.52 мск мск цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 10,06% - до 75,498 доллара за унцию.
