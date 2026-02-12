Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Северстали" рассказали, что крепкий рубль усложнил их экспорт
В "Северстали" рассказали, что крепкий рубль усложнил их экспорт
В "Северстали" рассказали, что крепкий рубль усложнил их экспорт - 12.02.2026, ПРАЙМ
В "Северстали" рассказали, что крепкий рубль усложнил их экспорт
Крепкий курс рубля усложняет экспорт "Северстали", при этом растет конкуренция на российском рынке со стороны казахстанских и китайских компаний, рассказал... | 12.02.2026, ПРАЙМ
бизнес, рф, китай, северсталь, рынок
Бизнес, РФ, КИТАЙ, Северсталь, Рынок
21:17 12.02.2026
 
В "Северстали" рассказали, что крепкий рубль усложнил их экспорт

Гендиректор "Северстали" Шевелев: крепкий рубль усложняет экспорт компании

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Крепкий курс рубля усложняет экспорт "Северстали", при этом растет конкуренция на российском рынке со стороны казахстанских и китайских компаний, рассказал генеральный директор компании Александр Шевелев.
"Металлургическая отрасль России всегда была экспортно-ориентированной отраслью. И мы тоже в "Северстали" очень много экспортировали ранее. Но на сегодняшний день такой курс рубля, он очень крепкий, все эксперты это уже признают, он не позволяет нам экономически оправданно экспортировать нашу металлопродукцию", - сказал он в интервью череповецкому телеканалу "Канал 12".
В то же время Шевелев отметил, что крепкий рубль привлекает компании из-за рубежа. "Мы видим, что в РФ увеличится импорт металлопродукции со стороны Китая, со стороны Казахстана", - добавил он.
По его словам, предложение на российском рынке резко выросло, как за счет возможностей внутренних игроков, так и за счет импортной металлопродукции. При этом спрос из-за высокой ключевой ставки сжался. "В результате цена на нашу металлопродукцию пошла вниз", - считает Шевелев.
В июне Шевелев заявлял, что комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар.
 
