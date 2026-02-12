https://1prime.ru/20260212/severstal-867428581.html

В "Северстали" рассказали, что крепкий рубль усложнил их экспорт

2026-02-12T21:17+0300

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Крепкий курс рубля усложняет экспорт "Северстали", при этом растет конкуренция на российском рынке со стороны казахстанских и китайских компаний, рассказал генеральный директор компании Александр Шевелев. "Металлургическая отрасль России всегда была экспортно-ориентированной отраслью. И мы тоже в "Северстали" очень много экспортировали ранее. Но на сегодняшний день такой курс рубля, он очень крепкий, все эксперты это уже признают, он не позволяет нам экономически оправданно экспортировать нашу металлопродукцию", - сказал он в интервью череповецкому телеканалу "Канал 12". В то же время Шевелев отметил, что крепкий рубль привлекает компании из-за рубежа. "Мы видим, что в РФ увеличится импорт металлопродукции со стороны Китая, со стороны Казахстана", - добавил он. По его словам, предложение на российском рынке резко выросло, как за счет возможностей внутренних игроков, так и за счет импортной металлопродукции. При этом спрос из-за высокой ключевой ставки сжался. "В результате цена на нашу металлопродукцию пошла вниз", - считает Шевелев. В июне Шевелев заявлял, что комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар.

бизнес, рф, китай, северсталь, рынок