Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/shkoly-867413501.html
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ - 12.02.2026, ПРАЙМ
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:15+0300
2026-02-12T12:15+0300
технологии
россия
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864818555_0:37:1500:881_1920x0_80_0_0_45db88b56e9c8d5caa2db128a72712e2.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и информбезопасности. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Московской области обеспечить организацию и реализацию пилотного проекта, предусматривающего проведение в рамках федеральных основных общеобразовательных программ практико-ориентированных курсов, посвященных использованию информационных технологий, технологий искусственного интеллекта и обеспечению информационной безопасности", - говорится в документе. Срок - 1 июля 2026 года.
https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867411018.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864818555_138:0:1362:918_1920x0_80_0_0_1147293bbe8405394373eb8ba1c69cb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, московская область, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Московская область, Владимир Путин
12:15 12.02.2026
 
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ

Путин поручил реализовать проект о курсах по ИИ в подмосковных школах

© РИА Новости . Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и информбезопасности.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Московской области обеспечить организацию и реализацию пилотного проекта, предусматривающего проведение в рамках федеральных основных общеобразовательных программ практико-ориентированных курсов, посвященных использованию информационных технологий, технологий искусственного интеллекта и обеспечению информационной безопасности", - говорится в документе.
Срок - 1 июля 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования
11:46
 
ТехнологииРОССИЯМосковская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала