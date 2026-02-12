https://1prime.ru/20260212/shkoly-867413501.html
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и информбезопасности. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Московской области обеспечить организацию и реализацию пилотного проекта, предусматривающего проведение в рамках федеральных основных общеобразовательных программ практико-ориентированных курсов, посвященных использованию информационных технологий, технологий искусственного интеллекта и обеспечению информационной безопасности", - говорится в документе. Срок - 1 июля 2026 года.
