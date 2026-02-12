В Китае упали продажи смартфонов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-12T16:39+0300
2026-02-12T16:39+0300
технологии
бизнес
китай
huawei
apple
xiaomi
16:39 12.02.2026
 
© РИА НовостиСмартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи смартфонов в Китае за январь снизились на 23% в годовом выражении, единственным брендом, который показал рост, стал Apple, а доля его смартфонов на китайском рынке сравнялась с лидирующим Huawei, следует из исследования аналитической Counterpoint Research.
"Продажи смартфонов в Китае в январе упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские бренды продемонстрировали двузначное падение..., в основном из-за высокого спроса в начале 2025 года..., а также сдвига сроков празднования Лунного Нового года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Huawei в прошлом месяце сохранил лидерство по доле на китайском рынке смартфонов, она составила 19%. При этом продажи компании по сравнению с январем 2025 года опустились на 27%.
Единственным брендом, продажи смартфонов которого показали рост в годовом выражении, стал Apple - показатель увеличился на 8%, а доля на рынке Китая сравнялась с Huawei. Продажи линейки iPhone 17 остаются высокими.
Продажи смартфонов в Китае брендов Oppo и Vivo в январе упали на 19% и 29% соответственно, обе компании занимают долю на рынке в 16%. Продажи Xiaomi за отчетный период обвалились на 36%.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40 процентоа
10 февраля, 19:47
 
