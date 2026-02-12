https://1prime.ru/20260212/smartfon-867422092.html
В Китае упали продажи смартфонов
В Китае упали продажи смартфонов - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Китае упали продажи смартфонов
Продажи смартфонов в Китае за январь снизились на 23% в годовом выражении, единственным брендом, который показал рост, стал Apple, а доля его смартфонов на... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T16:39+0300
2026-02-12T16:39+0300
2026-02-12T16:39+0300
технологии
бизнес
китай
huawei
apple
xiaomi
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860524771_0:1:1919:1080_1920x0_80_0_0_afda7f38ac30362f77d773b3eb752863.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи смартфонов в Китае за январь снизились на 23% в годовом выражении, единственным брендом, который показал рост, стал Apple, а доля его смартфонов на китайском рынке сравнялась с лидирующим Huawei, следует из исследования аналитической Counterpoint Research. "Продажи смартфонов в Китае в январе упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские бренды продемонстрировали двузначное падение..., в основном из-за высокого спроса в начале 2025 года..., а также сдвига сроков празднования Лунного Нового года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Huawei в прошлом месяце сохранил лидерство по доле на китайском рынке смартфонов, она составила 19%. При этом продажи компании по сравнению с январем 2025 года опустились на 27%. Единственным брендом, продажи смартфонов которого показали рост в годовом выражении, стал Apple - показатель увеличился на 8%, а доля на рынке Китая сравнялась с Huawei. Продажи линейки iPhone 17 остаются высокими. Продажи смартфонов в Китае брендов Oppo и Vivo в январе упали на 19% и 29% соответственно, обе компании занимают долю на рынке в 16%. Продажи Xiaomi за отчетный период обвалились на 36%.
https://1prime.ru/20260210/rossiya-867358388.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860524771_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7fab45c40a1cff4f79224884d2e7c595.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, китай, huawei, apple, xiaomi
Технологии, Бизнес, КИТАЙ, Huawei, Apple, Xiaomi
В Китае упали продажи смартфонов
Продажи смартфонов в Китае за январь упали на 23 процента