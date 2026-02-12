https://1prime.ru/20260212/smartfon-867422092.html

В Китае упали продажи смартфонов

2026-02-12T16:39+0300

технологии

бизнес

китай

huawei

apple

xiaomi

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи смартфонов в Китае за январь снизились на 23% в годовом выражении, единственным брендом, который показал рост, стал Apple, а доля его смартфонов на китайском рынке сравнялась с лидирующим Huawei, следует из исследования аналитической Counterpoint Research. "Продажи смартфонов в Китае в январе упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские бренды продемонстрировали двузначное падение..., в основном из-за высокого спроса в начале 2025 года..., а также сдвига сроков празднования Лунного Нового года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Huawei в прошлом месяце сохранил лидерство по доле на китайском рынке смартфонов, она составила 19%. При этом продажи компании по сравнению с январем 2025 года опустились на 27%. Единственным брендом, продажи смартфонов которого показали рост в годовом выражении, стал Apple - показатель увеличился на 8%, а доля на рынке Китая сравнялась с Huawei. Продажи линейки iPhone 17 остаются высокими. Продажи смартфонов в Китае брендов Oppo и Vivo в январе упали на 19% и 29% соответственно, обе компании занимают долю на рынке в 16%. Продажи Xiaomi за отчетный период обвалились на 36%.

китай

2026

технологии, бизнес, китай, huawei, apple, xiaomi