https://1prime.ru/20260212/sovkombank-867416910.html

"Технологии Добра" Совкомбанка подвели итоги 2025 года

"Технологии Добра" Совкомбанка подвели итоги 2025 года - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Технологии Добра" Совкомбанка подвели итоги 2025 года

Благотворительный проект Совкомбанка и фонда "Сколково" "Технологии Добра" По итогам 2025 года увеличил коэффициент эффективности до 12 — во столько раз польза... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T14:01+0300

2026-02-12T14:01+0300

2026-02-12T14:01+0300

финансы

сколково

совкомбанк

нко

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0c/867416764_0:62:1179:725_1920x0_80_0_0_3491ebd2d2b4fdd8d96610928b34c826.jpg

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Благотворительный проект Совкомбанка и фонда "Сколково" "Технологии Добра" По итогам 2025 года увеличил коэффициент эффективности до 12 — во столько раз польза проекта для его участников превысила вложения Совкомбанка и партнеров."В 2025 году каждый рубль поддержки дал 12 рублей помощи для некоммерческих организаций. Мы продолжим сохранять прозрачность, расширять продуктовую линейку и географию, чтобы еще больше НКО могли сосредоточиться на своей миссии", — отметил Вячеслав Литовченко, генеральный директор Совкомбанк Технологии.В 2025 году сообщество "Технологий Добра" выросло до 2 500 благотворительных организаций. Портфель доступных продуктов и сервисов для НКО достиг 42, что существенно упростило цифровизацию и повысило устойчивость операционных процессов организаций. География проекта охватила 79 регионов России.Проект расширил линейку бесплатных сервисов. В числе новых продуктов — SMMplanner для автопостинга в социальных сетях, справочная правовая система от "Элкод", инструменты для фандрайзинга от Mercy.Agency и конструктор публичных отчетов НКО, разработанный Краевым центром гражданских инициатив. Параллельно обновлен онбординг и подготовлены практические инструкции по продуктам.Просветительское направление проекта охватило более 500 участников. Команда проекта организовала онлайн-интенсивы "НКО 360: полный цикл решений", а также специализированные треки по кибербезопасности, маркетингу и юридической поддержке. В открытом доступе опубликованы кейсы цифровизации НКО, включая примеры сотрудничества с отраслевыми фондами и региональными организациями.19 ноября в кинотеатре "Октябрь" в гибридном формате прошел форум "Технологии Добра" Совкомбанка и Фонда "Сколково". Форум объединил более 6500 участников и был посвящен цифровым решениям для НКО и культуре благотворительности. Деловая программа включала свыше 25 сессий и 140 спикеров — среди них представители государства, бизнеса, международных организаций и амбассадоры благотворительных фондов. Впервые в прошлом году на форуме состоялась премия "Технологии Добра", по итогам которой объявили победителей в семи номинациях.

финансы, сколково, совкомбанк, нко