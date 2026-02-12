Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США и Китай готовы продлить торговое перемирие
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. США и Китай готовы на срок до года продлить торговое перемирие, заключенное в октябре в Южной Корее, продление может состояться в апреле, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. "США и Китай готовы продлить торговое перемирие, заключенное ими в Южной Корее, на срок до одного года, когда в начале апреля в Пекине, как ожидается, состоится встреча президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина", - говорится в статье. Газета добавляет, что этот шаг, который официальные лица считают реалистичным и достижимым, позволит сосредоточить внимание на краткосрочных экономических выгодах октябрьской встречи, включая новые обязательства Китая по закупкам. По словам источников, президент США Дональд Трамп 31 марта может направиться в Китай с трехдневным визитом, однако сроки все еще обсуждаются, поскольку Пекин изучает планирование с учетом праздника Цинмин, который приходится на 5 апреля. В октябре Си Цзиньпин и Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
02:02 12.02.2026 (обновлено: 02:33 12.02.2026)
 
СМИ: США и Китай готовы продлить торговое перемирие

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. США и Китай готовы на срок до года продлить торговое перемирие, заключенное в октябре в Южной Корее, продление может состояться в апреле, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
"США и Китай готовы продлить торговое перемирие, заключенное ими в Южной Корее, на срок до одного года, когда в начале апреля в Пекине, как ожидается, состоится встреча президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина", - говорится в статье.
Газета добавляет, что этот шаг, который официальные лица считают реалистичным и достижимым, позволит сосредоточить внимание на краткосрочных экономических выгодах октябрьской встречи, включая новые обязательства Китая по закупкам.
По словам источников, президент США Дональд Трамп 31 марта может направиться в Китай с трехдневным визитом, однако сроки все еще обсуждаются, поскольку Пекин изучает планирование с учетом праздника Цинмин, который приходится на 5 апреля.
В октябре Си Цзиньпин и Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
 
