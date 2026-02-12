В Стамбуле подорожают такси и общественный транспорт

https://1prime.ru/20260212/stambul-867429539.html

12.02.2026 Власти Стамбула приняли решение увеличить тарифы на общественный транспорт и такси в городе на 20%, а стоимость поездок на электричках и ведущей в аэропорт...

СТАМБУЛ, 12 фев – ПРАЙМ. Власти Стамбула приняли решение увеличить тарифы на общественный транспорт и такси в городе на 20%, а стоимость поездок на электричках и ведущей в аэропорт линии метро - более чем на 25%, минимальная стоимость поездки в такси составит 210 лир (370 рублей), передает корреспондент РИА Новости. За 2025 год цены были увеличены дважды, в последний раз – в сентябре на 30%. При этом в пересчете на рубли тарифы увеличатся примерно на 5%. В ходе заседания совета мэрии Стамбула, транслируемого в прямом эфире, было утверждено предложение о повышении цен на общественный транспорт и такси. Новые цены вступят в силу с 16 февраля. С учетом изменений поездка для пассажира без льгот в автобусе и метро теперь будет стоить 42 лиры (74 рубля), поездки на длинных маршрутах паромов - между Стамбулом и Принцевыми островами – до 247 лир (440 рублей). Минимальная стоимость поездки в такси увеличена до 210 лир (370 рублей), за километр пути придется заплатить около 44 лир (78 рублей), при этом пассажир также обязан оплачивать увеличенную цену проезда по платным дорогам и мостам. К примеру, по пересекающему пролив Босфор туннелю "Евразия" проезд стоит 500 рублей в одну сторону. На 25,4% выросла стоимость поездки на городской электричке Marmaray и ведущей в аэропорт Стамбула линии метро M11/U6. Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гёкче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования маршруток на восемь человек. Годовая инфляция в Турции по итогам января составила 30,65%, при этом индекс потребительских цен вырос на 4,84% в месячном выражении, сообщил на прошлой неделе Институт статистики республики.

