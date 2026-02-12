Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Стамбуле подорожают такси и общественный транспорт - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/stambul-867429539.html
В Стамбуле подорожают такси и общественный транспорт
В Стамбуле подорожают такси и общественный транспорт - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Стамбуле подорожают такси и общественный транспорт
Власти Стамбула приняли решение увеличить тарифы на общественный транспорт и такси в городе на 20%, а стоимость поездок на электричках и ведущей в аэропорт... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T22:05+0300
2026-02-12T22:05+0300
бизнес
стамбул
лондон
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
СТАМБУЛ, 12 фев – ПРАЙМ. Власти Стамбула приняли решение увеличить тарифы на общественный транспорт и такси в городе на 20%, а стоимость поездок на электричках и ведущей в аэропорт линии метро - более чем на 25%, минимальная стоимость поездки в такси составит 210 лир (370 рублей), передает корреспондент РИА Новости. За 2025 год цены были увеличены дважды, в последний раз – в сентябре на 30%. При этом в пересчете на рубли тарифы увеличатся примерно на 5%. В ходе заседания совета мэрии Стамбула, транслируемого в прямом эфире, было утверждено предложение о повышении цен на общественный транспорт и такси. Новые цены вступят в силу с 16 февраля. С учетом изменений поездка для пассажира без льгот в автобусе и метро теперь будет стоить 42 лиры (74 рубля), поездки на длинных маршрутах паромов - между Стамбулом и Принцевыми островами – до 247 лир (440 рублей). Минимальная стоимость поездки в такси увеличена до 210 лир (370 рублей), за километр пути придется заплатить около 44 лир (78 рублей), при этом пассажир также обязан оплачивать увеличенную цену проезда по платным дорогам и мостам. К примеру, по пересекающему пролив Босфор туннелю "Евразия" проезд стоит 500 рублей в одну сторону. На 25,4% выросла стоимость поездки на городской электричке Marmaray и ведущей в аэропорт Стамбула линии метро M11/U6. Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гёкче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования маршруток на восемь человек. Годовая инфляция в Турции по итогам января составила 30,65%, при этом индекс потребительских цен вырос на 4,84% в месячном выражении, сообщил на прошлой неделе Институт статистики республики.
стамбул
лондон
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, стамбул, лондон, турция
Бизнес, Стамбул, ЛОНДОН, ТУРЦИЯ
22:05 12.02.2026
 
В Стамбуле подорожают такси и общественный транспорт

Такси и общественный транспорт в Стамбуле подорожают на 20%

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 12 фев – ПРАЙМ. Власти Стамбула приняли решение увеличить тарифы на общественный транспорт и такси в городе на 20%, а стоимость поездок на электричках и ведущей в аэропорт линии метро - более чем на 25%, минимальная стоимость поездки в такси составит 210 лир (370 рублей), передает корреспондент РИА Новости.
За 2025 год цены были увеличены дважды, в последний раз – в сентябре на 30%. При этом в пересчете на рубли тарифы увеличатся примерно на 5%.
В ходе заседания совета мэрии Стамбула, транслируемого в прямом эфире, было утверждено предложение о повышении цен на общественный транспорт и такси. Новые цены вступят в силу с 16 февраля.
С учетом изменений поездка для пассажира без льгот в автобусе и метро теперь будет стоить 42 лиры (74 рубля), поездки на длинных маршрутах паромов - между Стамбулом и Принцевыми островами – до 247 лир (440 рублей).
Минимальная стоимость поездки в такси увеличена до 210 лир (370 рублей), за километр пути придется заплатить около 44 лир (78 рублей), при этом пассажир также обязан оплачивать увеличенную цену проезда по платным дорогам и мостам. К примеру, по пересекающему пролив Босфор туннелю "Евразия" проезд стоит 500 рублей в одну сторону.
На 25,4% выросла стоимость поездки на городской электричке Marmaray и ведущей в аэропорт Стамбула линии метро M11/U6.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гёкче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования маршруток на восемь человек.
Годовая инфляция в Турции по итогам января составила 30,65%, при этом индекс потребительских цен вырос на 4,84% в месячном выражении, сообщил на прошлой неделе Институт статистики республики.
 
БизнесСтамбулЛОНДОНТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала