В России законодательно закрепят понятие "стажер"
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести в законодательство изменения, предусматривающие стажировки как вид трудовых отношений и закрепление понятия "стажер". Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий "стажер" и "трудоустройство на стажировку", - говорится в документе. Срок - 15 июля 2026 года.
