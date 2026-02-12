https://1prime.ru/20260212/strategiya-867414164.html
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики - 12.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:29+0300
2026-02-12T12:29+0300
2026-02-12T12:29+0300
рф
калужская область
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
росатом
роскосмос
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ разработать совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Кадры", другими заинтересованными комиссиями Государственного Совета Российской Федерации, Госкорпорацией "Росатом", Госкорпорацией "Роскосмос", Государственной корпорацией "Ростех" и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы и адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867411663.html
рф
калужская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, калужская область, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом, роскосмос, ростех
РФ, Калужская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом, Роскосмос, Ростех
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики и соцсферы