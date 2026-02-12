Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики - 12.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:29+0300
2026-02-12T12:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ разработать совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Кадры", другими заинтересованными комиссиями Государственного Совета Российской Федерации, Госкорпорацией "Росатом", Госкорпорацией "Роскосмос", Государственной корпорацией "Ростех" и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы и адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
12:29 12.02.2026
 
Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики

Путин поручил утвердить стратегию кадрового обеспечения экономики и соцсферы

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Столяр - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Среднее профессиональное образование планируют переименовать
11:47
"Правительству РФ разработать совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Кадры", другими заинтересованными комиссиями Государственного Совета Российской Федерации, Госкорпорацией "Росатом", Госкорпорацией "Роскосмос", Государственной корпорацией "Ростех" и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы и адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
 
