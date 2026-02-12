"Суал" сократил долю в "Русале" до 22,249%

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260212/sual-867426719.html
2026-02-12T19:19+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", сократил долю в компании до 22,249% с 25,09%, говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже. "Уменьшение доли участия в эмитенте... согласно уведомлению... "SUAL Partners" о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента от 12.01.2026, полученному Международным публичным акционерным обществом Объединенная компания "Русал" 11.02.2026, составляет 3 812 333 405 / 25,09267%", - говорится в сообщении. "Количество и процент голосов, причитающихся голосующим акциям (долям участия), составляющим уставный капитал эмитента, право распоряжения которыми лицо получило после наступления указанного основания: 3 380 333 405 / 22,249%", - добавляется там же. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
19:19 12.02.2026
 
Здание центрального офиса компании "РУСАЛ"
Здание центрального офиса компании РУСАЛ
Здание центрального офиса компании "РУСАЛ". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", сократил долю в компании до 22,249% с 25,09%, говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.
"Уменьшение доли участия в эмитенте... согласно уведомлению... "SUAL Partners" о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента от 12.01.2026, полученному Международным публичным акционерным обществом Объединенная компания "Русал" 11.02.2026, составляет 3 812 333 405 / 25,09267%", - говорится в сообщении.
"Количество и процент голосов, причитающихся голосующим акциям (долям участия), составляющим уставный капитал эмитента, право распоряжения которыми лицо получило после наступления указанного основания: 3 380 333 405 / 22,249%", - добавляется там же.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
 
