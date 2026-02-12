"Суал" сократил долю в "Русале" до 22,249%

https://1prime.ru/20260212/sual-867426719.html

"Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", сократил долю в компании до 22,249% с 25,09%, говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже. | 12.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", сократил долю в компании до 22,249% с 25,09%, говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже. "Уменьшение доли участия в эмитенте... согласно уведомлению... "SUAL Partners" о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента от 12.01.2026, полученному Международным публичным акционерным обществом Объединенная компания "Русал" 11.02.2026, составляет 3 812 333 405 / 25,09267%", - говорится в сообщении. "Количество и процент голосов, причитающихся голосующим акциям (долям участия), составляющим уставный капитал эмитента, право распоряжения которыми лицо получило после наступления указанного основания: 3 380 333 405 / 22,249%", - добавляется там же. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

