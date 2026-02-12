Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд на Украине отказал в взыскании $470 миллионов штрафов с PIN-UP - 12.02.2026
Суд на Украине отказал в взыскании $470 миллионов штрафов с PIN-UP
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Третий апелляционный административный суд Украины отказал налоговой службе во взыскании около 470 миллионов долларов штрафов с онлайн-казино PIN-UP, которое принадлежит находящемуся под украинскими санкциями россиянину Дмитрию Пунину, следует из решения суда, опубликованного в едином реестре судебных решений Украины. Согласно документу, налоговая служба Украины в октябре 2025 года запросила через суд взыскание налогов и штрафов с онлайн-казино PIN-UP. Налоговая служба не могла обратиться напрямую к PIN-UP, так как это российская компания, а запросила взыскание обходным путем, через работавшую с PIN-UP украинскую платежную систему Diamond Pay. При этом, по информации в решении суда, Diamond Pay должна вышеуказанному казино порядка 2,2 миллиона долларов. Суд на заседании в начале февраля отказал налоговой службе на формальном основании. В решении суда указано, что государство уже находится в процессе попыток взыскания долга напрямую с "Укргейм Технолоджи" (юридическое лицо казино PIN-UP на Украине), в связи с чем удовлетворение иска налоговой службы отклоняется во избежание "двойного списания". Ранее украинский суд уже шел навстречу онлайн-казино PIN-UP и его владельцам. Так решением Печерского суда от 22 июля 2025 года Дмитрию Пунину было возвращено все его арестованное на Украине имущество, кроме денежных активов в размере 60,5 миллиона долларов. Список этого имущества не разглашается. Санкции в отношении Дмитрия Пунина были введены Владимиром Зеленским 25 мая 2025 года. В санкционных списках также были указаны совладельцы PIN-UP Иван Банников и Александр Матяшов. Санкции введены сроком "на 10 лет, бессрочно", предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
05:57 12.02.2026
 
Суд на Украине отказал в взыскании $470 миллионов штрафов с PIN-UP

Суд на Украине отказал налоговой службе во взыскании $470 миллионов штрафов с PIN-UP

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Третий апелляционный административный суд Украины отказал налоговой службе во взыскании около 470 миллионов долларов штрафов с онлайн-казино PIN-UP, которое принадлежит находящемуся под украинскими санкциями россиянину Дмитрию Пунину, следует из решения суда, опубликованного в едином реестре судебных решений Украины.
Согласно документу, налоговая служба Украины в октябре 2025 года запросила через суд взыскание налогов и штрафов с онлайн-казино PIN-UP. Налоговая служба не могла обратиться напрямую к PIN-UP, так как это российская компания, а запросила взыскание обходным путем, через работавшую с PIN-UP украинскую платежную систему Diamond Pay. При этом, по информации в решении суда, Diamond Pay должна вышеуказанному казино порядка 2,2 миллиона долларов.
Суд на заседании в начале февраля отказал налоговой службе на формальном основании. В решении суда указано, что государство уже находится в процессе попыток взыскания долга напрямую с "Укргейм Технолоджи" (юридическое лицо казино PIN-UP на Украине), в связи с чем удовлетворение иска налоговой службы отклоняется во избежание "двойного списания".
Ранее украинский суд уже шел навстречу онлайн-казино PIN-UP и его владельцам. Так решением Печерского суда от 22 июля 2025 года Дмитрию Пунину было возвращено все его арестованное на Украине имущество, кроме денежных активов в размере 60,5 миллиона долларов. Список этого имущества не разглашается.
Санкции в отношении Дмитрия Пунина были введены Владимиром Зеленским 25 мая 2025 года. В санкционных списках также были указаны совладельцы PIN-UP Иван Банников и Александр Матяшов. Санкции введены сроком "на 10 лет, бессрочно", предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
 
