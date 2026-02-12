https://1prime.ru/20260212/tovarooborot-867402609.html
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд - 12.02.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне 2 миллиарда долларов, несмотря на западные антироссийские санкции, представители бизнеса обеих стран... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T04:17+0300
2026-02-12T04:17+0300
2026-02-12T04:17+0300
экономика
россия
бизнес
марокко
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867402609.jpg?1770859063
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне 2 миллиарда долларов, несмотря на западные антироссийские санкции, представители бизнеса обеих стран заинтересованы в развитии торговли, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков.
Во вторник, 10 февраля, российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
"Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, товарооборот между Россией и Марокко устойчиво поддерживается на отметке 2 миллиарда долларов, что обусловлено как расширением двусторонних торговых отношений, так и растущим интересом к марокканскому рынку со стороны российского бизнеса. Основной экспорт из Марокко в Россию - это фрукты, морепродукты и рыба", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата.
По словам главы российской дипмиссии, марокканский бизнес проявляет интерес к российским технологиям, в частности, в энергетической и сельскохозяйственной отраслях.
"Марокканская сторона также заинтересована в российских технологиях и инвестициях, особенно в таких областях, как энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. Россия поставляет сельскохозяйственную продукцию, удобрения и корма для животных, фармацевтические препараты, электрооборудование, информационные технологии", - добавил Байбаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
марокко
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, марокко, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МАРОККО, РФ
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд
Посол Байбаков: товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне 2 миллиарда долларов, несмотря на западные антироссийские санкции, представители бизнеса обеих стран заинтересованы в развитии торговли, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков.
Во вторник, 10 февраля, российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
"Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, товарооборот между Россией и Марокко устойчиво поддерживается на отметке 2 миллиарда долларов, что обусловлено как расширением двусторонних торговых отношений, так и растущим интересом к марокканскому рынку со стороны российского бизнеса. Основной экспорт из Марокко в Россию - это фрукты, морепродукты и рыба", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата.
По словам главы российской дипмиссии, марокканский бизнес проявляет интерес к российским технологиям, в частности, в энергетической и сельскохозяйственной отраслях.
"Марокканская сторона также заинтересована в российских технологиях и инвестициях, особенно в таких областях, как энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. Россия поставляет сельскохозяйственную продукцию, удобрения и корма для животных, фармацевтические препараты, электрооборудование, информационные технологии", - добавил Байбаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.