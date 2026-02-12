Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260212/tovarooborot-867402609.html
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд - 12.02.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне 2 миллиарда долларов, несмотря на западные антироссийские санкции, представители бизнеса обеих стран... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T04:17+0300
2026-02-12T04:17+0300
экономика
россия
бизнес
марокко
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867402609.jpg?1770859063
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне 2 миллиарда долларов, несмотря на западные антироссийские санкции, представители бизнеса обеих стран заинтересованы в развитии торговли, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков. Во вторник, 10 февраля, российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник. "Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, товарооборот между Россией и Марокко устойчиво поддерживается на отметке 2 миллиарда долларов, что обусловлено как расширением двусторонних торговых отношений, так и растущим интересом к марокканскому рынку со стороны российского бизнеса. Основной экспорт из Марокко в Россию - это фрукты, морепродукты и рыба", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата. По словам главы российской дипмиссии, марокканский бизнес проявляет интерес к российским технологиям, в частности, в энергетической и сельскохозяйственной отраслях. "Марокканская сторона также заинтересована в российских технологиях и инвестициях, особенно в таких областях, как энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. Россия поставляет сельскохозяйственную продукцию, удобрения и корма для животных, фармацевтические препараты, электрооборудование, информационные технологии", - добавил Байбаков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
марокко
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, марокко, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МАРОККО, РФ
04:17 12.02.2026
 
Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд

Посол Байбаков: товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне $2 млрд

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Марокко сохраняется на уровне 2 миллиарда долларов, несмотря на западные антироссийские санкции, представители бизнеса обеих стран заинтересованы в развитии торговли, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков.
Во вторник, 10 февраля, российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
"Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, товарооборот между Россией и Марокко устойчиво поддерживается на отметке 2 миллиарда долларов, что обусловлено как расширением двусторонних торговых отношений, так и растущим интересом к марокканскому рынку со стороны российского бизнеса. Основной экспорт из Марокко в Россию - это фрукты, морепродукты и рыба", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата.
По словам главы российской дипмиссии, марокканский бизнес проявляет интерес к российским технологиям, в частности, в энергетической и сельскохозяйственной отраслях.
"Марокканская сторона также заинтересована в российских технологиях и инвестициях, особенно в таких областях, как энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. Россия поставляет сельскохозяйственную продукцию, удобрения и корма для животных, фармацевтические препараты, электрооборудование, информационные технологии", - добавил Байбаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМАРОККОРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала