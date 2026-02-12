Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России примут меры для повышения уровня трудоустройства выпускников - 12.02.2026, ПРАЙМ
В России примут меры для повышения уровня трудоустройства выпускников
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для повышения уровня трудоустройства выпускников: они включают в себя вовлечение в эту деятельность кадровых центров "Работа России" и работодателей, внедрение передовых региональных практик в систему профессиональной ориентации и применение цифровых технологий для координации этой деятельности. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации ... в целях повышения уровня трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечить совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, предусмотрев: вовлечение в эту деятельность кадровых центров "Работа России" и работодателей, применение цифровых технологий для координации этой деятельности", - говорится в тексте поручений. Также необходимо обеспечить внедрение передовых региональных практик в систему профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций и содействие в трудоустройстве молодежи по востребованным в субъектах Российской Федерации профессиям, в том числе путем создания молодежных кадровых центров. Поручения предусматривают проведение мониторинга работы по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций и формирование их индивидуальных профессиональных траекторий на основе взаимодействия образовательных организаций, центров занятости населения и работодателей. Также нужно представить предложения, касающиеся увеличения базовых нормативов затрат на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, направлениям подготовки и специальностям высшего образования, соответствующим задачам обеспечения технологического лидерства Российской Федерации. Кроме того, необходимо разработать предложения по созданию сетевых площадок практического обучения студентов (учебно-производственных комплексов, учебных и учебно-производственных мастерских, учебных полигонов, учебных баз практики, учебно-демонстрационных центров) и по стимулированию работодателей к участию в создании и деятельности сетевых площадок практического обучения студентов. Еще необходимо рассмотреть меры поддержки учебных подразделений (центров), созданных работодателями на базе организаций, говорится в перечне поручений.
11:37 12.02.2026
 
В России примут меры для повышения уровня трудоустройства выпускников

Путин поручил принять меры для повышения уровня трудоустройства выпускников

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчреждения среднего профессионального образования в ХМАО
Учреждения среднего профессионального образования в ХМАО
Учреждения среднего профессионального образования в ХМАО. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для повышения уровня трудоустройства выпускников: они включают в себя вовлечение в эту деятельность кадровых центров "Работа России" и работодателей, внедрение передовых региональных практик в систему профессиональной ориентации и применение цифровых технологий для координации этой деятельности.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации ... в целях повышения уровня трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечить совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, предусмотрев: вовлечение в эту деятельность кадровых центров "Работа России" и работодателей, применение цифровых технологий для координации этой деятельности", - говорится в тексте поручений.
Также необходимо обеспечить внедрение передовых региональных практик в систему профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций и содействие в трудоустройстве молодежи по востребованным в субъектах Российской Федерации профессиям, в том числе путем создания молодежных кадровых центров.
Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование
5 января, 19:29
Поручения предусматривают проведение мониторинга работы по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций и формирование их индивидуальных профессиональных траекторий на основе взаимодействия образовательных организаций, центров занятости населения и работодателей.
Также нужно представить предложения, касающиеся увеличения базовых нормативов затрат на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, направлениям подготовки и специальностям высшего образования, соответствующим задачам обеспечения технологического лидерства Российской Федерации.
Кроме того, необходимо разработать предложения по созданию сетевых площадок практического обучения студентов (учебно-производственных комплексов, учебных и учебно-производственных мастерских, учебных полигонов, учебных баз практики, учебно-демонстрационных центров) и по стимулированию работодателей к участию в создании и деятельности сетевых площадок практического обучения студентов. Еще необходимо рассмотреть меры поддержки учебных подразделений (центров), созданных работодателями на базе организаций, говорится в перечне поручений.
 
