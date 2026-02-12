https://1prime.ru/20260212/tsb-867422536.html
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента - 12.02.2026, ПРАЙМ
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T16:15+0300
2026-02-12T16:15+0300
2026-02-12T16:49+0300
финансы
россия
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2026 года составил 319,8 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 30,0 миллиардов долларов США, или на 10,4%", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867362076.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, банк Россия
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг России за 2025 год вырос на 30 миллиардов долларов