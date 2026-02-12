Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/tsb-867422536.html
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента - 12.02.2026, ПРАЙМ
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T16:15+0300
2026-02-12T16:49+0300
финансы
россия
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2026 года составил 319,8 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 30,0 миллиардов долларов США, или на 10,4%", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867362076.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, сша, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, банк Россия
16:15 12.02.2026 (обновлено: 16:49 12.02.2026)
 
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента

Внешний долг России за 2025 год вырос на 30 миллиардов долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2026 года составил 319,8 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 30,0 миллиардов долларов США, или на 10,4%", - говорится в сообщении.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Долги американцев в 2025 году достигли рекордных 18,8 триллиона долларов
10 февраля, 21:22
 
ФинансыРОССИЯРФСШАбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала