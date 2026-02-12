https://1prime.ru/20260212/tseny-867409649.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли на два процента

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут к расчетной цене среды на 2%, находясь чуть выше 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 403,3 доллара (+1,9%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 403,9 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 395,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

