"Ты чего испугался?": в Киеве набросились на Зеленского после слов о России
"Ты чего испугался?": в Киеве набросились на Зеленского после слов о России
2026-02-12T06:26+0300
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в эфире своего YouTube-канала высказался о решении Владимира Зеленского, заявив, что отказ от визита в Москву лишает Украину возможности для мирного разрешения ситуации. "Ты (Зеленский. — Прим. ред.) чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем", — сказал он.По мнению Соскина, Зеленский готов посетить страны Европы при первой же возможности, но проявляет нерешительность относительно визитов в Россию или Белоруссию, ссылаясь на необоснованные причины. "Но реальность такова, что от нее не спрячешься, так что рано или поздно, но Зеленскому придется поехать в Москву", — подытожил Соскин.Накануне Владимир Зеленский заявил, что не готов участвовать во встречах ради урегулирования конфликта на территории России или Белоруссии. Ранее в среду в украинском онлайн-издании Times of Ukraine, опираясь на инсайдерские данные, сообщили о возможной отправке делегации из Киева в Москву для обсуждения путей урегулирования. Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность к встрече, заявив, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Однако, Зеленский отверг это приглашение, добавив, что открыт для встречи "в любом формате". Переговоры по украинскому вопросу продолжились в Абу-Даби 4 и 5 февраля с участием представителей России, США и Украины. Эти переговоры стали вторым раундом, первый состоялся 23-24 января в том же месте, и проходил без участия прессы.
