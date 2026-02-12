https://1prime.ru/20260212/ukraina-867404455.html

"Ты чего испугался?": в Киеве набросились на Зеленского после слов о России

"Ты чего испугался?": в Киеве набросились на Зеленского после слов о России - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Ты чего испугался?": в Киеве набросились на Зеленского после слов о России

Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в эфире своего YouTube-канала высказался о решении Владимира Зеленского, заявив, что отказ от визита в Москву лишает | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T06:26+0300

2026-02-12T06:26+0300

2026-02-12T06:26+0300

общество

россия

москва

украина

сша

владимир зеленский

олег соскин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в эфире своего YouTube-канала высказался о решении Владимира Зеленского, заявив, что отказ от визита в Москву лишает Украину возможности для мирного разрешения ситуации. "Ты (Зеленский. — Прим. ред.) чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем", — сказал он.По мнению Соскина, Зеленский готов посетить страны Европы при первой же возможности, но проявляет нерешительность относительно визитов в Россию или Белоруссию, ссылаясь на необоснованные причины. "Но реальность такова, что от нее не спрячешься, так что рано или поздно, но Зеленскому придется поехать в Москву", — подытожил Соскин.Накануне Владимир Зеленский заявил, что не готов участвовать во встречах ради урегулирования конфликта на территории России или Белоруссии. Ранее в среду в украинском онлайн-издании Times of Ukraine, опираясь на инсайдерские данные, сообщили о возможной отправке делегации из Киева в Москву для обсуждения путей урегулирования. Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность к встрече, заявив, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Однако, Зеленский отверг это приглашение, добавив, что открыт для встречи "в любом формате". Переговоры по украинскому вопросу продолжились в Абу-Даби 4 и 5 февраля с участием представителей России, США и Украины. Эти переговоры стали вторым раундом, первый состоялся 23-24 января в том же месте, и проходил без участия прессы.

https://1prime.ru/20260212/zelenskiy-867403755.html

https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867395536.html

https://1prime.ru/20260209/zelenskiy-867304338.html

москва

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, украина, сша, владимир зеленский, олег соскин, владимир путин