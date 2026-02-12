https://1prime.ru/20260212/ukraina-867423211.html

"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине

"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине

Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T17:07+0300

2026-02-12T17:07+0300

2026-02-12T17:07+0300

мировая экономика

украина

франция

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро."В то время как Франция разваливается, а Европа погрязает в кризисе, ЕС предпочитает поддерживать трагическую войну. Этот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 миллиардов евро", — посетовал он.Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.

https://1prime.ru/20260212/kallas-867423086.html

украина

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, франция, европа, ес