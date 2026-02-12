Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине - 12.02.2026
https://1prime.ru/20260212/ukraina-867423211.html
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T17:07+0300
2026-02-12T17:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро."В то время как Франция разваливается, а Европа погрязает в кризисе, ЕС предпочитает поддерживать трагическую войну. Этот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 миллиардов евро", — посетовал он.Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
17:07 12.02.2026
 
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине

Дюпон-Эньян: кредит Украине на 90 миллиардов евро навредит Франции

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.
"В то время как Франция разваливается, а Европа погрязает в кризисе, ЕС предпочитает поддерживать трагическую войну. Этот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 миллиардов евро", — посетовал он.
Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Мировая экономика, Украина, Франция, Европа, ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала