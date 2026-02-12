https://1prime.ru/20260212/ukraina-867423211.html
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T17:07+0300
2026-02-12T17:07+0300
2026-02-12T17:07+0300
мировая экономика
украина
франция
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро."В то время как Франция разваливается, а Европа погрязает в кризисе, ЕС предпочитает поддерживать трагическую войну. Этот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 миллиардов евро", — посетовал он.Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
https://1prime.ru/20260212/kallas-867423086.html
украина
франция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, франция, европа, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ЕС
"Никогда не вернет". Во Франции громко высказались об Украине
Дюпон-Эньян: кредит Украине на 90 миллиардов евро навредит Франции