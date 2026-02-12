"Опасные бактерии". СМИ узнали, как Украина заражает Европу
SHOT: Украина пару лет поставляет в супермаркеты Европы мясо с сальмонеллой
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В европейские супермаркеты на протяжении двух лет поставляют украинское мясо с сальмонеллой, передает Life.
"Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла в реестр небезопасных продуктов куриное мясо с Украины. Пробы отбирали на протяжении нескольких лет в точках крупной сети супермаркетов Tesco. И все разы — провальные результаты лабораторной экспертизы. Они показали наличие опасных бактерий, которые вызывают сальмонеллез", — говорится в публикации.
Как уточняет издание, ранее инспекция уже налагала штрафы на украинского производителя из-за обнаружения сальмонеллы в его продукции, но это не помешало продолжению поставок опасного мяса в страны Европы.
Сальмонеллез представляет собой кишечную инфекцию, вызванную бактериями сальмонеллы. Она обычно приводит к развитию гастроэнтерита, сопровождающегося симптомами, такими как рвота, повышенная температура и головная боль, которые проявляются через один-три дня после заражения и могут продолжаться от четырех до семи дней.