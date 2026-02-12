https://1prime.ru/20260212/ukraina-867430621.html

"Опасные бактерии". СМИ узнали, как Украина заражает Европу

"Опасные бактерии". СМИ узнали, как Украина заражает Европу - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Опасные бактерии". СМИ узнали, как Украина заражает Европу

В европейские супермаркеты на протяжении двух лет поставляют украинское мясо с сальмонеллой, передает Life. | 12.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В европейские супермаркеты на протяжении двух лет поставляют украинское мясо с сальмонеллой, передает Life."Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла в реестр небезопасных продуктов куриное мясо с Украины. Пробы отбирали на протяжении нескольких лет в точках крупной сети супермаркетов Tesco. И все разы — провальные результаты лабораторной экспертизы. Они показали наличие опасных бактерий, которые вызывают сальмонеллез", — говорится в публикации.Как уточняет издание, ранее инспекция уже налагала штрафы на украинского производителя из-за обнаружения сальмонеллы в его продукции, но это не помешало продолжению поставок опасного мяса в страны Европы. Сальмонеллез представляет собой кишечную инфекцию, вызванную бактериями сальмонеллы. Она обычно приводит к развитию гастроэнтерита, сопровождающегося симптомами, такими как рвота, повышенная температура и головная боль, которые проявляются через один-три дня после заражения и могут продолжаться от четырех до семи дней.

