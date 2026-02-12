Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ - 12.02.2026
Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ
Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ - 12.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ
Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic, ссылаясь на его советников. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T23:27+0300
2026-02-12T23:27+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic, ссылаясь на его советников. "Двое его (Зеленского - ред.) советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области (украинское название ДНР - ред.)", - говорится в материале на сайте издания. Как пишут западные журналисты, украинские власти рассматривали возможность вынесения вопроса о территориальных уступках на всеукраинский референдум, а также совмещение его проведения с выборами президента страны. Киев все еще надеется добиться переизбрания Зеленского, пишет Atlantic. Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
23:27 12.02.2026
 
Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ

Atlantic: Зеленский может отказаться от восточной части ДНР,

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic, ссылаясь на его советников.
"Двое его (Зеленского - ред.) советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области (украинское название ДНР - ред.)", - говорится в материале на сайте издания.
Как пишут западные журналисты, украинские власти рассматривали возможность вынесения вопроса о территориальных уступках на всеукраинский референдум, а также совмещение его проведения с выборами президента страны. Киев все еще надеется добиться переизбрания Зеленского, пишет Atlantic.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
