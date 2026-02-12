https://1prime.ru/20260212/ukraina-867431535.html

Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ

Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ - 12.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ

Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic, ссылаясь на его советников. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T23:27+0300

2026-02-12T23:27+0300

2026-02-12T23:27+0300

украина

рф

сша

владимир зеленский

сергей лавров

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic, ссылаясь на его советников. "Двое его (Зеленского - ред.) советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области (украинское название ДНР - ред.)", - говорится в материале на сайте издания. Как пишут западные журналисты, украинские власти рассматривали возможность вынесения вопроса о территориальных уступках на всеукраинский референдум, а также совмещение его проведения с выборами президента страны. Киев все еще надеется добиться переизбрания Зеленского, пишет Atlantic. Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

https://1prime.ru/20260212/germaniya-867429854.html

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рф, сша, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, в мире