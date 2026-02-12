https://1prime.ru/20260212/ursula-867408503.html

"Пора в тюрьму". Заявление фон дер Ляйен об Украине изумило Запад

"Пора в тюрьму". Заявление фон дер Ляйен об Украине изумило Запад - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Пора в тюрьму". Заявление фон дер Ляйен об Украине изумило Запад

Пользователи социальной сети X подвергли резкой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявления об одобрении Европейским парламентом займа... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T09:35+0300

2026-02-12T09:35+0300

2026-02-12T09:35+0300

украина

запад

европа

урсула фон дер ляйен

еп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X подвергли резкой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявления об одобрении Европейским парламентом займа Украине в размере 90 миллиардов евро. "Вы воруете наши налоги. Мы за вас не голосовали. Вы разрушаете Европу. Вам место в тюрьме", — написал I.E.F."Это преступная агрессия против России, и у вас нет поддержки европейцев, чтобы тратить на это миллиарды наших денег", — подчеркнул Snaphanen."90 миллиардов евро в виде кредита, когда Европа даже свою собственную экономику не может наладить. <…> Может быть, сначала стоит сосредоточиться на европейских гражданах, прежде чем выписывать Украине пустые чеки?" — отметил ELDER OMORUYI."Откуда вообще берутся все эти деньги? Почему европейцы не восстают? Ведь деньги, скорее всего, поступают из их налогов. Неужели граждане ЕС настолько слабы, чтобы позволить Урсуле и европейской клике украсть все ваши деньги на оружие?" — высказалась sonja van den ende."В течение четырех лет вы подстрекали украинцев к гибели в конфликте, в котором невозможно победить. Вы предстанете перед правосудием за свои преступления", — подытожил FAFO.Накануне Европейский парламент согласовал выдачу кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026-2027 годы. Это голосование в ЕП стало заключительным этапом перед окончательным утверждением займа. Решение о совместном заемном обязательстве стран ЕС для покрытия финансовых нужд Украины на 2026 и 2027 годы на сумму 90 миллиардов евро было принято во время ЕС саммита в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла внести запрет на использование замороженных российских активов для этой цели. Из указанных 90 миллиардов евро 60 миллиардов планируется выделить на военную поддержку, уделяя первоочередное внимание поставкам вооружений из европейских стран. Россия неоднократно называла заморозку своих активов на Западе воровством.

https://1prime.ru/20260211/ukraina-867396477.html

https://1prime.ru/20260211/fon-der-lyayen-867388716.html

https://1prime.ru/20260207/koshkovich-867270660.html

украина

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, европа, урсула фон дер ляйен, еп, ес