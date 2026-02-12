https://1prime.ru/20260212/utilsbor-867428737.html
Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
12.02.2026
Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
Правительство РФ отсрочило до декабря 2026 года уплату утильсбора за четвертый квартал 2025 года и за первый-третий кварталы 2026 года для крупнейших... | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство РФ отсрочило до декабря 2026 года уплату утильсбора за четвертый квартал 2025 года и за первый-третий кварталы 2026 года для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщил Минпромторг."Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I–III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года", - говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что данный механизм поддержки способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий. Также в условиях нынешнего дорогого заемного финансирования это позволит высвободить средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплаты сотрудникам.Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
