В Узбекистане осуждены 34 участника ОПГ, вымогавшей деньги у россиян

В Узбекистане осуждены 34 участника ОПГ, вымогавшей деньги у россиян

ТАШКЕНТ, 12 фев - ПРАЙМ. Язяванский районный суд по уголовным делам Узбекистана вынес приговор 34 участникам организованной преступной группы, которая через три колл-центра в Ташкенте и Фергане вымогала средства у граждан России, осужденные получили сроки до девяти с половиной лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана. В феврале 2025 года пресс-центр СГБ сообщал о раскрытии крупной сети мошенников, которые через три колл-центра в Фергане и Ташкенте обманом присваивали личные средства граждан России, были задержаны 34 человека. "Язяванским районным судом по уголовным делам все 34 члена организованной преступной группы были признаны виновными", - сказал представитель СГБ. В частности, 21 участника группы приговорили к лишению свободы на сроки от 3,5 лет до 9,5 лет лишения свободы. Еще 13 участникам ОПГ было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех лет и трех месяцев до 4,5 лет. Осужденные также должны выплатить материальный ущерб пострадавшим от их действий. Участники ОПГ были осуждены по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц", "незаконный доступ к компьютерной информации", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности" и "нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов". Следствием было доказано, что преступная структура действовала под видом двух колл-центров в Фергане и одного в Ташкенте. Используя персональные данные 70 тысяч граждан России, покупавших биологически активные добавки (БАД) в Интернете, "операторы" таких колл-центров представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали выплаты в размере до 500 тысяч рублей за возмещение якобы причиненного морального вреда продавцами БАДов. Часть злоумышленников действовали от имени представителей Минфина РФ и обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога. Для перечисления компенсации мошенники просили направить на указываемые ими реквизиты банковских карт "взнос", без которого якобы невозможно получить возврат средств. Таким образом, преступники выманили у своих жертв около 9,6 миллиона рублей.

