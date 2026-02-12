https://1prime.ru/20260212/vengriya-867406406.html

Орбан дерзко подшутил над Украиной

Орбан дерзко подшутил над Украиной - 12.02.2026, ПРАЙМ

Орбан дерзко подшутил над Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в шутливом ключе, выразил готовность "подбросить" Украину в Европейский Союз, сообщает газета Magyar Nemzet. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T07:50+0300

2026-02-12T07:50+0300

2026-02-12T07:50+0300

мировая экономика

украина

венгрия

европа

виктор орбан

петер сийярто

владимир зеленский

ес

politico

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в шутливом ключе, выразил готовность "подбросить" Украину в Европейский Союз, сообщает газета Magyar Nemzet. Выступая на предвыборном митинге перед своими сторонниками, Орбан с юмором отреагировал на вопрос о стремлении Украины к членству в ЕС. Избирательница поинтересовалась у политика, как он намерен действовать в отношении украинцев, стремящихся попасть в Европу. "Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?" — сыронизировал политик.Он заверил, что венгерское правительство приложит усилия, чтобы средства налогоплательщиков оставались в стране, направляясь на развитие Венгрии. "Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их (Еврокомиссии. — Прим. Ред.) план и сохранить деньги, за которые работали венгры", — приводит его слова газета.Ранее газета Politico писала о том, что ЕС разрабатывает пятиступенчатый план, который позволит Украине получить частичное членство в союзе уже к 2027 году, предусматривая преодоление венгерского вето, если Орбан потерпит поражение на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее отметил, что Владимир Зеленский активизировал вмешательство в венгерскую предвыборную кампанию, стремясь привести к власти оппозицию, которая могла бы поддержать отправку венгерских средств Украине и ускоренное членство страны в ЕС. В результате этого посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а позже и венгерский дипломат был вызван в министерство иностранных дел Украины.

https://1prime.ru/20260211/orban--867377159.html

https://1prime.ru/20260209/orban-867338023.html

https://1prime.ru/20260204/orban-867192576.html

украина

венгрия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, венгрия, европа, виктор орбан, петер сийярто, владимир зеленский, ес, politico, мид