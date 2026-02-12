Орбан дерзко подшутил над Украиной

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260212/vengriya-867406406.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в шутливом ключе, выразил готовность "подбросить" Украину в Европейский Союз, сообщает газета Magyar Nemzet. Выступая на предвыборном митинге перед своими сторонниками, Орбан с юмором отреагировал на вопрос о стремлении Украины к членству в ЕС. Избирательница поинтересовалась у политика, как он намерен действовать в отношении украинцев, стремящихся попасть в Европу. "Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?" — сыронизировал политик.Он заверил, что венгерское правительство приложит усилия, чтобы средства налогоплательщиков оставались в стране, направляясь на развитие Венгрии. "Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их (Еврокомиссии. — Прим. Ред.) план и сохранить деньги, за которые работали венгры", — приводит его слова газета.Ранее газета Politico писала о том, что ЕС разрабатывает пятиступенчатый план, который позволит Украине получить частичное членство в союзе уже к 2027 году, предусматривая преодоление венгерского вето, если Орбан потерпит поражение на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее отметил, что Владимир Зеленский активизировал вмешательство в венгерскую предвыборную кампанию, стремясь привести к власти оппозицию, которая могла бы поддержать отправку венгерских средств Украине и ускоренное членство страны в ЕС. В результате этого посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а позже и венгерский дипломат был вызван в министерство иностранных дел Украины.
© РИА Новости . Алексей Майшев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
