На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Командование ВСУ на сумском направлении из-за острой нехватки личного состава на передовой запросило у государственной пограничной службы Украины военнослужащих погранотрядов, проходящих службу на границе с Евросоюзом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, командование ВСУ из-за дефицита личного состава на передовой затребовало у погранслужбы Украины личный состав погранотрядов для восполнения потерь.
"Ожидается, что на передовую поедут пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС", - отметил собеседник.
