https://1prime.ru/20260212/vsu-867405128.html

На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС

На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС - 12.02.2026, ПРАЙМ

На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС

Командование ВСУ на сумском направлении из-за острой нехватки личного состава на передовой запросило у государственной пограничной службы Украины военнослужащих | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T06:48+0300

2026-02-12T06:48+0300

2026-02-12T06:48+0300

экономика

общество

мировая экономика

украина

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405128.jpg?1770868133

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Командование ВСУ на сумском направлении из-за острой нехватки личного состава на передовой запросило у государственной пограничной службы Украины военнослужащих погранотрядов, проходящих службу на границе с Евросоюзом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, командование ВСУ из-за дефицита личного состава на передовой затребовало у погранслужбы Украины личный состав погранотрядов для восполнения потерь. "Ожидается, что на передовую поедут пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС", - отметил собеседник.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, всу, ес