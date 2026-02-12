Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260212/vsu-867405128.html
На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС
На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС - 12.02.2026, ПРАЙМ
На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС
Командование ВСУ на сумском направлении из-за острой нехватки личного состава на передовой запросило у государственной пограничной службы Украины военнослужащих | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T06:48+0300
2026-02-12T06:48+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405128.jpg?1770868133
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Командование ВСУ на сумском направлении из-за острой нехватки личного состава на передовой запросило у государственной пограничной службы Украины военнослужащих погранотрядов, проходящих службу на границе с Евросоюзом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, командование ВСУ из-за дефицита личного состава на передовой затребовало у погранслужбы Украины личный состав погранотрядов для восполнения потерь. "Ожидается, что на передовую поедут пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС", - отметил собеседник.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, всу, ес
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ВСУ, ЕС
06:48 12.02.2026
 
На Сумском направлении ВСУ запросили пограничников на границе с ЕС

Командование ВСУ на Сумском направлении запросило военнослужащих погранотрядов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Командование ВСУ на сумском направлении из-за острой нехватки личного состава на передовой запросило у государственной пограничной службы Украины военнослужащих погранотрядов, проходящих службу на границе с Евросоюзом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, командование ВСУ из-за дефицита личного состава на передовой затребовало у погранслужбы Украины личный состав погранотрядов для восполнения потерь.
"Ожидается, что на передовую поедут пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС", - отметил собеседник.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАВСУЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала